Addio alla giovane coppia del piccolo schermo italiano: la voce secondo la quale Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati si fa sempre più insistente, nonostante le ultime effusioni social e le belle dediche risalenti al Safari fatto insieme. Ecco cosa sta succedendo tra i due:

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati: le voci confermate da un post sui social

Per togliere tutti i dubbi e, forse, per frenare le varie insinuazioni, schieramenti e critiche, è stata proprio l’ex gieffina vip a parlare per prima: sul suo profilo Instagram, precisamente tra le sue stories del 18 aprile, è infatti comparsa una video-confessione sulla rottura ufficiale della coppia.

“Allora ragazzi, volevo parlarvi di una situazione. Mi avete imparato a conoscere e sapete che vado dritta al punto, senza giri di parole – ha esordito così l’ex volto di U&D parlando al suo pubblico – Io e Andrea non siamo più fidanzati. Mi sembrava giusto dirvelo perché il nostro amore è nato davanti alle telecamere, in un bellissimo programma, e come ho condiviso le cose belle, ne condivido anche una brutta con voi“.

Il tono è sereno, l’intenzione è quella di rassicurare i follower sull’entità dell’evento: “Posso dirvi che secondo me quando una relazione finisce è colpa sempre di entrambi – per poi aggiungere – Se potete, rispettate questa situazione. Se continuerete a chiedere e curiosare più del dovuto, sappiate che non riceverete risposta“. Insomma, una conferma a pieno titolo del fatto che Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati davvero.

Lui, dal suo canto, sui social, si sfoga così: “Io e Giulia ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le Storie… ci siamo lasciati da un po’, per delle cose che non andavano più bene da un po’, per dei meccanicismi che non funzionavano e vi chiedo di rispettare questo momento di merd*, di non spalare fango a gratis come se nulla fosse, di non inventare stronzat*, perchè non c’è motivo e la cattiveria è una di quelle cose che non serve a niente, soprattutto in queste cose, non aiuta…”

Quella foto piena d’amore e il mistero sulla causa della fine della loro storia

Il mistero sulle cause della loro rottura rimane, considerato che il 9 aprile, appena 10 giorni fa,i fa lei aveva pubblicato una dolce foto di loro due insieme in Tanzania: “Questa foto la metto qui ma più che per voi, stavolta è per me. Come se fosse un promemoria. La metto per ricordare il nostro primo Safari. I sorrisi, lo stupore e la bellezza. La metto per discorsi di questa notte, le carezze, la pelle d’oca e la pioggia. La metto per noi amore @andreadamante, buongiorno! Ti amo più di ieri, tua“