1 CONDIVISI Condividi Tweet

Giulia de Lellis troppo magra per l’Isola dei Famosi? A quanto pare sarebbe proprio questo il motivo per cui la fidanzata di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, non avrebbe potuto partecipare a questa edizione dell’Isola.

Inizialmente il suo nome era finito nella rosa dei papabili concorrenti dell’Isola, tuttavia qualcosa è andato storto, e Giulia è rimasta a casa dovendo rinunciare al reality di Canale Cinque che ha fatto la fortuna di molte showgirl prima di lei, tra cui anche Belen Rodriguez. “Secondo le tabelle mediche imposte dalla produzione io ero e sono sottopeso. Mi è dispiaciuto perché era una esperienza che avrei voluto fare” ha spiegato a Eva 3000.

Giulia de Lellis troppo magra per l’Isola dei Famosi: “Il medico mi ha lasciato a casa”

“Dovevo partecipare, lo confermo. Solo che, cinque giorni prima della partenza, il mio medico di base non ha dato l’ok perché, purtroppo, ero troppo sottopeso e non era sicuro per la mia salute che io andassi all’Isola” ha confessato Giulia de Lellis troppo magra per partecipare ad un reality in cui il cibo scarseggia a dir poco, “Non sono riuscita a ingrassare a sufficienza, quindi il medico, giustamente, non si è preso la responsabilità di farmi fare un’esperienza limite come quella”.

“Io ci ho provato a prendere peso, ma non ci sono riuscita. Spero prima o poi di farla. Come il Grande Fratello Vip sono tutte esperienze incredibili. Io ho 21 anni, accetterei un po’ tutto pur di arricchire il mio bagaglio d’esperienza” ha aggiungo nel corso di un’altra intervista a Mio.