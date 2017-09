1 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è bastato il recente rischio chiusura per la protesta del Moige, stavolta anche altri comitati e associazioni hanno cominciato a protestare: tutta colpa della dichiarazione shock di Giulia De Lellis sui gay e sulla sua attitudine nei loro confronti.

Continuano gli strafalcioni, gli ‘incidenti’ e le frasi ‘scomode’ nella celebre casa di Cinecittà – set che ha affascinato anche Matteo Garrone per il suo film ‘Reality’: dopo già una prima ammonizione per un’uscita indelicata verso la comunità omosessuale ( ‘I figli delle coppie dello stesso sesso escono per forza come loro’, aveva detto qualche puntata fa), la concorrente ‘bissa’ e ne tira fuori un’altra.

Stavolta, però, si parla di misure da prendere contro questo tipo di dichiarazioni di Giulia De Lellis sui gay. Ma cos’ha detto? “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio non gli dico di no, però poi glielo lascio.”

Insomma, descrivendo la sua ipocondria, la fidanzata di Andrea Damante ha in un certo senso messo in correlazione un omosessuale con un tossicodipendente, lasciando intendere che l’omosessualità sia dunque una specie di malattia.

A far sentire la sua voce stavota è Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, che commenta:

La risposta alla frase della concorrente: “Stiamo tornando indietro con gli anni con le sue parole”

“Parole forti che ci riportano indietro di anni, quando l’omosessualità era vista come fenomeno di disagio e emarginazione sociale. La concorrente già qualche giorno fa si era mostrata confusa sul tema sostenendo che i figli di coppie gay diventano automaticamente gay. Chiediamo al Grande Fratello di monitorare, seguendo l’esempio di altri reality che hanno offerto ai concorrenti momenti di approfondimento sulle discriminazioni.”

Niente espulsioni e minacce di chiusure, insomma, solo una richiesta di supervisionare meglio il tipo di contenuti e messaggi che vengono veicolati dai partecipanti del popolarissimo reality.