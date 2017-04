2 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalle pagine di Dagospia, arriva una clamorosa indiscrezione su Giuliana De Sio e Maykel Fonts: la concorrente di Ballando con le Stelle e il suo compagno d’avventura nel programma di Milly Carlucci avrebbero una relazione. Senza fare il nome ma lanciando più che una semplice allusione, il sito web scrive che l’attrice napoletana, 60 anni, non è più single.

Giuliana avrebbe perso la testa proprio per un suo “collega di danza” e tra loro sarebbe scoppiata “un’incontenibile e segreta passione”. E pensare che la De Sio, stanca delle critiche che ogni sabato sera la giuria della trasmissione riserva alle sue performance, aveva dichiarato: “Ballando non lo rifarei, ma ormai ci sono dentro. Non avevo capito che la mia vita sarebbe finita, almeno fino a maggio”.

Giuliana De Sio e Maykel Fonts, è love story?

La paura e gli attacchi di panico che la assalgono prima delle esibizioni li avrebbe esorcizzati proprio grazie a Maykel, al suo terzo anno a Ballando. Forse c’è del vero, forse no: anche Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira sono stati oggetto dello stesso trattamento, mentre Fonts venne accostato ad un flirt con Giorgia Surina due anni fa semplicemente perché uscivano a cena insieme dopo lo show. Se il pettegolezzo si rivelasse esatto, non si tratterebbe della prima coppia nata sul palco del talent ballerino: Natalia Titova e Massimiliano Rosolino si sono innamorati proprio durante la terza edizione del programma.

guadate un po' la mia allieva !!!! #giulianadesio #maykelfonts #ballandoconlestelle #roma Un post condiviso da Maykel Fonts (@maykel_fonts) in data: 1 Mar 2017 alle ore 13:43 PST