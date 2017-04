0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non c’è che dire: con Giulio Base eliminato il piano di Raz si sta compiendo a puntino. In una delle provocazioni fatte alla De Grenet, infatti, il modello israeliano aveva infatti anticipato che voleva far cadere ‘il re e la reginetta’; e ci è riuscito!

In vetta, infatti, spicca sempre lui, Degan, amato da gran parte del pubblico e da altri considerato uno ‘stratega’. Ad ogni modo, la formazione dei concorrenti che si schiera ancora in gara ormai può contarsi sulle dita di una mano, e il gioco si fa sempre più duro per i superstiti.

Il regista è uscito a causa del televoto, e si è beccato perfino un abbraccio dal naufrago di origini israeliane, che questa settimna si è invece guadagnato l’immunità, classificandosi direttamente per la super finale.

Cosa aspettarci dopo Giulio Base sull’Isola

Nel frattempo, oltre Giulio Base eliminato, abbiamo visto la triste reazione di Susinna di fronte alla dichiarazione di Malena, ci siamo goduti una scoppiettante Samantha De Grenet riabbracciare suo figlio in diretta dagli studi del reality condotto da Alessia Marcuzzi, ed infine Eva e Moreno che fanno ritorno all’interno del gruppo.

E per finire, i due ultimi nominati della stagione: Simone Susinna e Malena. Chi pensi possa essere il prossimo a lasciare l’Isola?