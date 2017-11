1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Era lo scorso giugno quando, pieni di gioia, la coppia di attori italiani annunciava ai loro fan la lieta novella che li vedeva in attesa di una dolce novità: adesso, finalmente, è spuntata un amorevole fiocco rosa e Giuseppe Zeno è diventato papà!

Giuseppe Zeno è diventato papà, l’attore è al settimo cielo insieme alla sua Margareth Madè: ecco il nome che hanno scelto per la bimba

A pochi giorni dal chiacchieratissimo finale e dalla bufera di dubbi su Il Paradiso delle Signore e l’eventualità di una stagione 3, l’amatissimo protagonista della fiction Rai ha stretto tra le sue braccia, per la prima volta, sua figlia. Ad annunciarlo è stata la sua splendida moglie, Margareth Madé. Sul suo account ufficiale di Instagram, infatti, è apparso un tenerissimo scatto del primo ‘abbraccio’ tra mamma e figlia:

La dedica porta la data di nascita, 8 novembre 2017, e una frase che recita, in inglese: “La mia vita conosce l’amore incondizionato per mia figlia Angelica Zeno. Benvenuta al mondo amore mio“. Inutile dire che sono cominciati a piovere messaggi su messaggi di auguri da tutti i loro ammiratori, amici e parenti in pochissimi minuti.

Il commento della Madè quando ha scoperto di essere incinta ed una curiosità sul nome: c’entra con il Commissario Montalbano?

È così, dunque, che il pubblico ha saputo che Giuseppe Zeno è diventato papà: i due si sono sposati un anno e mezzo fa in Sicilia, e all’inizio della scorsa estate ha annunciato di essere in attesa della loro primogenita. Il commento che la Madè (che, ironia della sorte, ha recitato proprio nell’episodio de Il Commissario Montalbano intitolato ‘Il sorriso di Angelica!) ha fatto all’epoca è stato: “L’importante è che sia sana e non resti figlia unica“.

Insomma, la bella coppia non ha intenzione di fermarsi qui e punta ad una famiglia numerosa: non possiamo che fargli i più sentiti auguri per questo dolcissimo inizio!