7 CONDIVISI Condividi Tweet

È un Giuseppe Zeno papà quello che vedremo il prossimo mese. No, non si tratta di un nuovo ruolo cinematografico, sebbene siamo abituati a vederlo spesso in tv e sul grande schermo. Il protagonista de Il Paradiso delle Signore 2 questa volta vestirà i panni inediti di padre della sua piccolina che nascerà a breve. Nessun copione, stavolta si va a ruota libera: d’altro canto, il libretto d’istruzioni per diventare genitori non esiste. La madre, Margareth Madè, è raggiante e al nono mese di gravidanza: la piccolina sta per arrivare.

Giuseppe Zeno papà: l’attore si prepara al grande evento

Zeno è al settimo cielo, come dimostra lui stesso parlando della paternità a Nuovo: “Non vedo l’ora di abbracciare mia figlia […] L’amore e la famiglia sono importantissimi per me. Negli ultimi due anni ho lavorato davvero molto ed è per questo che ora mi dedico con piacere di più alla vita privata”.

I due innamorati non hanno perso tempo: era l’agosto del 2016 quando abbiamo visto Margareth Madè e Giuseppe Zeno sposi; dopo pochi mesi lei è rimasta incinta. Coronamento di un sogno che diventa realtà, quello di formare una famiglia, si spera, numerosa: “L’importante è che la bambina sia sana e che non resti figlia unica“, si augura l’attrice.

Zeno e Madè: “Il nome della bimba lo decideremo in sala parto”

Nonostante i numerosi impegni che portano spesso Zeno sul set, l’attore è deciso più che mai a dedicare la maggior parte del su tempo alla piccola che sta per arrivare. L’attore si dice emozionato in vista del lieto evento ma c’è una cosa che ancora non è stata decisa: il nome della bambina. “Quando poi la vedremo, appena nata in sala parto, la chiameremo con il suo nome“, ha spiegato Margareth. La futura mamma appare bellissima e raggiante nelle foto col pancione postate sul suo account Instagram. Auguri ai futuri genitori!

Magia✨#magicsicily #sicily #olive #treeolives #waitingforyou #naturelovers @giuseppezeno Un post condiviso da margarethmade (@margarethmade) in data: 16 Ago 2017 alle ore 12:16 PDT