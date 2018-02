696 CONDIVISI Condividi Tweet

Giusy Buscemi diventa mamma a breve. L’attrice ed ex Miss Italia, incinta di otto mesi, ha annunciato via social che l’arrivo dei suo primogenito è atteso fra non molto. Reduce dal successo della fiction Il paradiso delle signore, Buscemi – nata a Mazara del Vallo nel 1993 – è rimasta la ragazza umile e riservata di sempre.

Dopo essere stata eletta la donna più bella d’Italia nel 2012, ha iniziato la carriera da attrice partecipando nel 2014 alla nona stagione di Don Matteo. Quindi nel 2015 è arrivato Un passo dal cielo sempre con Terence Hill, la super produzione I Medici nel 2016 e il nostalgico C’era una volta Studio Uno nel 2017.

La Teresa Iorio della tv, vista al cinema negli ultimi due capitoli della saga di Smetto quando voglio, ora è in pausa per la maternità. Discreta come suo solito, ha confermato la dolce attesa con una serie di teneri scatti affidati ai social. Tanto è vero che fino a questo momento non aveva mai confermato alla stampa la gravidanza, nonostante le indiscrezioni.

Il futuro papà è il marito Jan Michelini, regista (di Don Matteo 11) di 14 anni più grande sposato lo scorso maggio. Sin da subito Buscemi aveva confessato di desiderare una famiglia numerosa. Adesso che siamo quasi agli sgoccioli, ha pensato bene di rendere partecipe i suoi tanti fan della sua gioia.

Giusy Buscemi diventa mamma: il suo messaggio

“Della serie: leggera come una farfalla!!”, ha scritto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che la ritrae con il suo bel pancione. Tantissimi gli hashtag utilizzati per accompagnare il post: #blessed #tuttoèdono #allisgift #maternity #thanksgod.

Prontissima per diventare mamma, Giusy ha già in cantiere altri due progetti nei quali la vedremo dopo la gravidanza. Sarà infatti nel cast di Il ragioniere della mafia 2, sequel del film con Lorenzo Flaherty tratto dal romanzo di Donald Vergari, e di Arrivano i Prof, commedia di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale e Maurizio Nichetti.