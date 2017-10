63 CONDIVISI Condividi Tweet

Un bellissimo periodo per le ‘nuove generazioni’ di figli d’arte, questo: dopo l’annuncio di Daniele Liotti papà per la seconda volta e Giuseppe Zeno che non vede l’ora di diventarlo, arriva anche la bellissima news di Giusy Buscemi incinta!

Giusy Buscemi incinta: le dichiarazioni dell’attrice de Il Paradiso Delle Signore sulla famiglia

Tra le protagoniste più amate della fiction Il Paradiso Delle Signore, l’ex miss Italia ha fatto sapere che, insieme al marito Jan Michelini, è pronta ed emozionata ad allargare la sua vita.

La news arriva solo adesso, ma a quanto pare bisognava annunciare Giusy Buscemi incinta già 4 mesi fa! Erano state alcune foto pubblicate da Diva e Donna a far nascere qualche sospetto, dato che spuntava un piccolo pancino rotondo. In aggiunta, i media hanno ricordato alcune sue precedenti dichiarazioni: “Perché essere mamma deve essere una cosa meravigliosa, ma è molto importante incontrare l’uomo giusto” aveva commentato qualche anno fa, nel 2012. E diremmo che i suoi desideri si sono avverati al completo, grazie a suo marito e al bebè in arrivo.

Discrezione e riservatezza: l’attrice risponde alla domanda diretta sulla sua gravidanza e sul periodo che l’attende

La diva ha sempre mantenuto una certa discrezione con il suo pubblico, e a domanda diretta (in seguito soprattutto agli scatti di Diva e Donna) ha risposto: “Sì, sto vivendo una fase delicata, ma preferisco non dire altro”. Adesso sappiamo a cosa si riferiva…

Pare che il bimbo nasca a febbraio, e che Giusy Buscemi si stia preparando per un’altra avventura lavorativa: dopo una lunga pausa – che comprenderà anche il periodo di maternità – si ripartirà cone le riprese della terza stagione de Il Paradiso Delle Signore.

Al momento, però, insieme ai colleghi Alessandro Tersigni e Giuseppe Zeno, si prepara a diventare mamma al fianco del suo marito e futuro papà Jan.