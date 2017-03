0 CONDIVISI Condividi Tweet

Eliminata, a sorpresa, a Sanremo con Al Bano, Gigi D’Alessio e Ron, nonostante la delusione al Festival ha fatto una splendida scoperta: Giusy Ferreri è incinta. È per questo che “Girotondo”, il suo nuovo album, sarà un messaggio di vita dedicato ai bambini. Presentando il disco alla stampa, la cantante ha confessato di essere in dolce attesa. Ma non solo.

“L’ho scoperto due settimane prima di andare a Sanremo: ho detto, bene!”, ha confessato. “Sono al terzo mese di gravidanza. So che il primo trimestre è un periodo delicato e credo di averlo sentito sul palco di Sanremo: avevo il fiato corto e palpitazioni fuori controllo, temevo anche nausee”, ha spiegato. Per questa ragione le sue performance al Teatro Ariston non avevano convinto parte del pubblico.

Giusy Ferreri è incinta: le sue parole

Le date live in programma a Roma (4 aprile) e Milano (12 aprile) verranno forse posticipate. “L’album fa venire voglia di ballare e muoversi e forse ora non è il caso, la mia casa discografica mi ha anche proposto di far saltare la promozione del disco, ma io ci tengo troppo, sono innamorata di questo album. Ho voglia di presentarlo al pubblico, ho bisogno di incontrare i miei fan”, ha raccontato. Quanto al bambino, “quando nascerà sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po’ zingaresca. A me sarebbe piaciuto già vivere così da piccola, girando, adoro il Circo. Il mio sarà un viaggio più divertente, perché è un viaggio artistico”.