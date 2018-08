99 CONDIVISI Condividi Tweet

Nelle classifiche musicali la sua ‘Amore e Capoeira’ si contende il podio con ‘Da zero a cento’ di Baby K, ma dietro le quinte la cantante italiana è tutt’altro che ‘favela’, feste scatenate e balli languidi: ve lo dimostrerà una dolce dichiarazione di Giusy Ferreri sulla figlia.

Giusy Ferreri sulla figlia: un anno dopo il parto

Oltrepassando per un momento la sua famosa riservatezza, l’artista italiana ha deciso di festeggiare il primo anno della sua piccola condividendo qualche parola e svelando qualcosa della sua vera vita al di là dei riflettori. La foto che viene mostrata sul suo profilo Instagram ritrae la bimba di spalle, accolta dal sorriso di sua madre. La didascalia recita: “Tra un mese già un’Anno! Come vola il tempo!“.

Un evento piuttosto raro questo quadretto familiare: da quando è stata annunciata la notizia della sua gravidanza, nel 2017, non si può dire che le foto e le dichiarazioni di Giusy Ferreri sulla figlia siano stati particolarmente frequenti, anzi.

A differenza di Fedez (che di recente ha dovuto rispondere alle critiche sul figlio, secondo il web ‘troppo esposto’ sui social), la cantante infatti ha sempre deciso di tenere un profilo social molto ‘istituzionale’, con molte foto dei suoi live, dei suoi album o, in alternativa, di qualche semplice scena quotidiana.

La scelta del nome della bimba

In occasione del primo anno di Beatrice, tuttavia, pare che l’ex beniamina di X Factor abbia voluto fare un’eccezione concedendosi una foto pubblica e un augurio alla sua bambina. La scelta del nome l’aveva spiegata lei stessa lo scorso anno:, pochi giorni dopo il parto: “Mi piaceva l’idea che il nome esprimesse gioia e beatitudine. Non è un caso che in questo periodo di grande disumanità io e Andrea abbiamo scelto proprio Beatrice“.

A fare da papà e fedele compagno in questa avventura familiare è Andrea Bonomo, fidanzato di una vita – ancora prima delle sue selezioni ad X Factor. Un bel quadretto familiare che riesce a vivere fuori dalle luci della ribalta!