Sabato sera si aspettavano tutti un colpo di scena tipo “Il Sesto Senso”, “The Others” o “Shutter Island”, ma quello che invece è andato in onda sulla Rai è stato ben differente, e potremmo chiamarlo il grande bluff di Morgan a Ballando Con le Stelle.

Ecco cos’è successo davvero durante il talent Rai

Il cantante, musicista, attore ed ex coach di Amici, infatti, era stato annunciato come grande ospite del talent di Milly Carlucci dopo la gigantesca polemica che lo ha riguardato nelle ultime due settimane: il suo addio al programma della De Filippi, la sua clamorosa confessione in diretta sui lati oscuri di Mediaset e tutti gli altri retroscena.

In TV e sui media, prevedibilmente, la sua ospitata in Rai era stata dunque annunciata come momento di grandi verità, di sorprendenti rivelazioni su quanto accaduto con la regina di Mediaset. Attesa, suspance (che comunque, nonostante tutto, non ha favorito gli ascolti dello show, che ha perso contro Amici di mezzo milione di spettatori) e curiosità hanno incollato gli spettatori allo schermo fino a mezzanotte inoltrata, momento in cui è avvenuto il bluff di Morgan.

La ‘verità’ sul bluff di Morgan a Ballando con le Stelle

L’ex giudice di X-Factor, infatti, è apparso davanti alle telecamere di Milly Carlucci, ma solo per spiegare “la verità” sulla storia del walzer, un’interessante ed approfondita digressione che è andata da Strauss a De André e Stanley Kubrick. Insomma, nessuna dichiarazione ‘piccante’, solo uno sfoggio di cultura e intelletto che solo Morgan sa fare: nel pubblico c’è comunque chi ci ha visto una rivalsa, un modo per dire ‘da Maria non me lo facevano fare, qua sì’.