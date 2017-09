1 CONDIVISI Condividi Tweet

Neanche due settimne di vita e già si rischia di vedere il Grande Fratello Vip a rischio chiusura: alcune immagini riprese dalle telecamere hanno pesantemente urtato il pubblico da casa, che ha deciso di protestare in maniera compatta e serrata.

Il Grande Fratello Vip a rischio chiusura: il Moige contro il programma condotto da Ilary Blasi

Il celebre reality condotto da Ilary Blasi in questi giorni sarebbe particolarmente sotto i riflettori a causa di una serie di episodi troppo ‘espliciti’. A scatenare l’indignazione è stata Cecilia, la sorella di Belen Rodriguez, che si è fatta la doccia a telecamere accese non curandosi di ‘dove si metteva le mani’ per lavarsi.

“È inaccettabile e diseducativo – ha protestato Elisabetta Scala del Moige (Movimento Italiano Genitori) – Assistiamo ancora una volta a un’esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo. La scena di Cecilia Rodriguez impegnata nell’atto di lavarsi le parti intime, trasmessa in diretta televisiva, è offensiva e lesiva della privacy”.

Un attacco diretto che sembra mirare ad un Grande Fratello Vip a rischio chiusura: “Non riusciamo a comprendere come i vertici di Endemol Shine, che fortunatamente realizza anche prodotti positivi, possano accettare programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano.

Ci auguriamo che le aziende evitino di inserire i propri spot nella prossima edizione, che non merita di essere nel palinsesto di nessuna rete tv. Per tali ragioni, procederemo a denunciare il programma all’Agcom e chiediamo con forza al Governo di ricostituire il Comitato media e minori, che da troppo tempo non viene nominato”.

