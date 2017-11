644 CONDIVISI Condividi Tweet

La gravidanza di Laura Freddi è stata un vero e proprio miracolo sceso dal cielo per la presentatrice: intervistata dal settimanale Chi, l’ex gieffina vip ha voluto condividere con il pubblico un’altra bella notizia, frutto della gioia per la nuova vita in arrivo.

La gravidanza di Laura Freddi, la gioia della conduttrice: “Manca poco all’arrivo della nostra ‘fagiolina’

Mai dire mai: dopo anni che lei e il suo compagno, il fisioterapista Leonardo d’Amico, ci provavano disperatamente, è successo l’impensabile. Una felicità immensa per la bella 45enne, che non dimentica il momento in cui aveva ormai perso le speranze ed era sprofondata dello sconforto:

“Un anno fa piangevo nella “Casa” per non essere riuscita a diventare mamma – ha raccontato la showgirl, riferendosi a quando è scoppiata in lacrime al Grande Fratello Vip 1 pensando di non poter diventare mamma, che il suo momento ormai fosse passato.

“Avevo perso le speranze – continua il racconto sulla gravidanza di Laura Freddi al settimanale di Alfonso Signorini – e adesso mancano due mesi al lieto evento“. Un sogno che diventa realtà, una cicogna in arrivo ed una famiglia da allargare: la conduttrice non potrebbe sentirsi più entusiasta e grata alla vita: “Per i primi 5 mesi ho avuto le nausee, ho cominciato a godermi la gravidanza al sesto mese, ora sto entrando nell’ottavo e ancora non ci credo”.

Cicogna in arrivo ma anche fiori d’arancio per la conduttrice

Il fiocco sarà rosa, e sul nome ci sono ancora diverse ipotesi: “Per ora siamo indecisi tra Ginevra e Ludovica“. A coronamento di questo ottimo periodo, la Freddi e il suo compagno d’Amico hanno anche preso un’altra decisione importante. L’annuncio avviene tramite l’intervista a Chi, e immediatamente fa il giro del web e dei fan della presentatrice, che le fanno gli auguri: “Ci sposeremo quando la nostra bambina camminerà così potrà portarci le fedi“.