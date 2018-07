10 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre le cronache rosa si rincorrono su un possibile riavvicinamento con Flavio Briatore, la presentatrice calabrese ha deciso di mettere i punti sulle i su alcune voci che giravano: ecco, infatti una dichiarazione di Elisabetta Gregoraci sul Grande Fratello Vip. Qualcuno ricorderà, infatti, che si vociferava sulla sua possibile partecipazione al reality, possibilità poi sfumata perché il suo “ex” glielo aveva impedito.

La verità di Elisabetta Gregoraci sul Grande Fratello Vip e la sua partecipazione ‘negata’ da Briatore

“Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive – ha raccontato l’ex volto di Made In Sud – Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è“.

Queste le parole di Elisabetta Gregoraci su Grande Fratello Vip e sulla vicenda di Briatore. Secondo Chi, infatti, era stato l’ex marito (i due si sono separati consensualmente il 23 dicembre 2017) a non vedere di buon occhio l’eventuale esposizione pubblica del loro privato. Per questa ragione “avrebbe bloccato la trattativa”. A quanto pare, Briatore voleva tutelare la privacy del figlio che hanno avuto insieme, Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010.

Niente di fatto, ad ogni modo, per il reality anzi: come si capisce dalle successive dichiarazioni della showgirl, il suo interesse è decisamente puntato al grande schermo: “Sto leggendo proprio ora due sceneggiature che mi hanno proposto per settembre-ottobre, sono contenta, credo che almeno una potrebbe andare in porto“.

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci mamma: “Sono una tipica madre italiana”

Attrice, presentatrice, potenziale concorrente di reality, ma anche mamma ‘verace’ del sud. Ecco come racconta il suo rapporto con Nathan Falco, avuto dalla reazione con il magnate: “Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe – dichiara – Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi“.