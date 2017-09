209 CONDIVISI Condividi Tweet

Guenda Goria racconta la sua infanzia in un’intervista al settimanale Gente. L’attrice, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, non ha avuto un passato non proprio semplice. Classe 1988, laureata in filosofia estetica, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano e in recitazione al Centro Sperimentale di Roma.

Ha esordito al cinema in Abita B. di Roberto Faenza e Chi salverà le rose? di Cesare Furesi, con Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca. In teatro ha portato in scena Nel buio dell’America, opera di Joyce Carol Oates, e Risiko, quell’irrefrenabile voglia di potere di Francesco Apolloni. Nel 2010 è naufragata sull’Isola dei Famosi e oggi è tra i volti della fiction Il paradiso delle signore.

Per Guenda essere “figlia di” è stato complicato, soprattutto da piccola. “I miei genitori non c’erano mai”, ha raccontato. “Non ho memoria della famiglia unita e non ho vissuto come un trauma la loro separazione. Io e mio fratello Gianamedeo siamo stati cresciuti da una tata, la dolce Ornella”.

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sono stati sposati dal 1987 al 2004. La conduttrice si è risposata nel 2015 in Etiopia con il fisioterapista Roberto Zappulla. “Amo i miei genitori, ma sono sempre stata io a far da padre e madre a loro e non viceversa”, ha spiegato Guenda. “Oggi mio padre è single e spero che trovi una compagna, mentre ho diretto mia madre a teatro (nello spettacolo Nel buio dell’America, ndr). Mi ha fatto bene: ora sono io che controllo lei”.

Guenda Goria racconta la sua infanzia (e non solo)

Goria è fidanzata da 12 anni con l’imprenditore Stefano Rotondo. E anche di lui parla nell’intervista: “Sono fidanzata da 12 anni con un uomo di vent’anni più vecchio di me, Stefano Rotondo, che fa l’imprenditore. Quando ci ho parlato per la prima volta io avevo solo 16 anni, lui 36. Mi parlò di responsabilità, parola magica per me. Non sapevo nemmeno cosa fosse, ma ne avevo disperatamente bisogno”.