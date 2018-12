0 CONDIVISI Condividi Tweet

La prossima sarà l’ultima stagione di Don Matteo, stando a quanto dichiarato da Nathalie Guetta. I fan non hanno preso bene la notizia della fine di una delle fiction più longeve e seguite della tv italiana. Il personaggio interpretato da Terence Hill è entrato nelle case e nei cuori dei telespettatori di Rai 1 e difficilmente ne uscirà. Vediamo insieme quali sono le guest star in Don Matteo che si sono susseguite nel corso del tempo.

Guest Star in Don Matteo: da Belen Rodriguez a Bruno Vespa

Non manca proprio nessuno all’appello: da Belen Rodriguez a Bruno Vespa, passando per Carlo Conti ed Elena Sofia Ricci, tutti hanno preso parte ad una puntata della fiction Rai. In particolar modo, a far discutere parecchio è stata la presenza della modella argentina, che molti hanno criticato perché poco talentuosa in quanto a recitazione. Non solo, anche alcuni pupilli di Maria De Filippi hanno partecipato alla serie, basti pensare a Francesco Monte e Andrea Damante, cosa che ha fatto avvicinare anche il pubblico più giovane a Don Matteo.

La trovata più originale, però, è stata far incrociare personaggi reali del mondo della tv a quelli fittizi di altre serie targate Rai 1. Un esempio sono Carlo Conti e Bruno Vespa che hanno interpretato se stessi rispettivamente nelle puntate Una Famiglia Normale e L’Amico Ritrovato. Per non parlare di Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che hanno portato in Don Matteo i personaggi di Non Dirlo al Mio Capo, interpretando gli avvocati Lisa Marcelli ed Enrico Vinci. Stessa cosa per Elena Sofia Ricci che è passata dal set di Che Dio ci Aiuti a quello di Don Matteo vestendo i panni di Suor Angela.

Le dichiarazioni di Nathalie Guetta sull’ultima edizione di Don Matteo

A rivelare la notizia che questa sarà l’ultima stagione di Don Matteo è stata proprio la perpetua Nathalie Guetta in un’intervista a Tv Blog: “Lo farò ancora, ma sarà per l’ultima volta perché come tutti sanno la prossima edizione di don Matteo sarà l’ultima“. Molti hanno pensato che l’attrice intendesse dire che questa sarà l’ultima edizione per lei, ma non vi sono ancora notizie certe al riguardo.