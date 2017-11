34 CONDIVISI Condividi Tweet

Fan di Harry Potter accorrete! Sta per tornare in Italia uno degli eventi più impressionanti e attesi degli ultimi anni. Harry Potter e la Camera dei Segreti sarà, infatti, riprodotto in cine-concerto il prossimo dicembre in due capoluoghi del Belpaese. Roma e Milano saranno la cornice di questo fantastico spettacolo dal vivo. Protagonista di questo successo è l’Orchestra Italiana del Cinema che si cura di portare in giro per il mondo questo evento, mentre i promotori sono CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products.

Harry Potter e la Camera dei Segreti in cine-concerto in Italia

Dopo il successo del concerto evento di Harry Potter e la Pietra Filosofale, che ha registrato sold out in tutte le date italiane, ecco che arriva il secondo capitolo della saga. Si tratta di uno spettacolo unico nel suo genere. Il film è trasmesso su uno schermo ad alta risoluzione di 14 metri mentre in sottofondo l’Orchestra Italiana del Cinema riproduce le musiche del film. Ben 80 elementi suoneranno le note composte dal Premio Oscar John Williams che, per questa pellicola, si guadagnò una nomination ai Grammy Awards del 2004.

Manca davvero poco e sarà meglio sbrigarsi a comprare i biglietti. Questi ultimi, infatti, sono in vendita già dal 6 settembre su Ticket One e stanno andando a ruba. Lo spettacolo si svolgerà l’1, il 2 e 3 dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma e il 27 e 28 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Un’occasione imperdibile per i nostalgici della saga di J.K.Rowling, madre dell’opera e di tutti i potterhead del mondo.

Il concerto di Harry Potter: un pezzo di mondo magico direttamente in Italia

Tutti i fan di Harry Potter hanno sognato, almeno una volta nella vita, di far parte del magico mondo creato dalla Rowling. A Orlando, in Florida, esiste il Wizarding World di Harry Potter: un vero e proprio parco divertimenti dove respirare e vivere intensamente i luoghi della saga. A meno che non si abbia in programma qualche viaggio negli Stati Uniti, meglio fiondarsi a comprare i biglietti dello spettacolo, che è altrettanto magico. Per ulteriori informazioni, infine, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento Harry Potter in Concert.