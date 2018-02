196 CONDIVISI Condividi Tweet

Hunziker attacca Selvaggia Lucarelli a Le Iene e l’argomento è sempre lo stesso: i conti (che non tornano) di Doppia Difesa. Tutto è cominciato con le parole di Michelle Hunziker contro la Lucarelli, quando la blogger e attuale direttrice di Rolling Stone Italia ha insinuato dubbi sulle attività della Onlus.

L’associazione della presentatrice, creata in compagnia della legale Giulia Bongiorno, si occupa di tutelare i diritti delle donne. Secondo la showgirl, ha aiutato 2000 donne, praticamente più di quanto riesce a fare “Telefono Rosa”. Ma Selvaggia, la donna più influente e temuta del web italiano, ha forti perplessità su questi numeri.

In un articolo del Fatto Quotidiano intitolato La Bongiorno: molti spot, pochi aiuti anti-violenza, Lucarelli aveva scritto che Bongiorno, candidata alle elezioni con la Lega, di concreto ha fatto ben poco. Dopo un altro articolo su Il Fatto in cui la blogger documentava le inefficienze di Doppia Difesa e la difficoltà riscontrata da tantissime donne nel mettersi in contatto via email e via telefono con la fondazione, le due socie fondatrici hanno minacciato querele contro il giornale.

Hunziker attacca Selvaggia Lucarelli a Le Iene

“Non abbiamo fatto vedere i bilanci perché non ci ha dato il tempo” ha chiarito a Le Iene Michelle, reduce dai successi del Festival di Sanremo. “Lei ci ha chiamato, e dopo 15 minuti l’hanno richiamata. La persona che aveva contattato le ha detto: ‘Guardi, la faccio parlare con le socie fondatrici in modo da farle avere tutti i dati’. Lei il giorno dopo ha scritto che non aveva i bilanci”.

“Era proprio una volontà di gettare fango su una cosa davvero bella ma non c’è problema” ha concluso. Lucarelli non ha incassato in silenzio. “Michelle, blablabla” ha scritto su Twitter. “Mostra il bilancio 2017. Non l’estratto però. Il bilancio. E magari i tabulati telefonici delle chiamate in entrata e uscita di Doppia Difesa. Ah, al momento non mi sono arrivate querele. Neppure diffide”. L’intervista a Hunziker è disponibile su sito di Le Iene.

