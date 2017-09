32 CONDIVISI Condividi Tweet

I figli di Paolo Villaggio, Elisabetta e Pierfrancesco, sono stati ospiti a Domenica Live per ricordare il padre attraverso i loro racconti. I due hanno deciso di parlare anche degli ultimi anni di vita dell’attore, periodo non facile per tutta la famiglia. Da quando è morto Paolo Villaggio si è dovuto dire addio ad un pezzo di storia del cinema italiano ma il suo ricordo vive grazie alle numerose pellicole che l’attore ha lasciato in eredità al suo pubblico.

Parlano i figli di Paolo Villaggio: “Era peggiorato negli ultimi tre anni”

Pierfrancesco ed Elisabetta parlano della malattia del padre e di quanto gli sia stata fatale: “Negli ultimi tre anni c’è stato un progressivo peggioramento, ha iniziato a non camminare più. Poi gli ultimi due mesi sono stati proprio brutti, anche noi abbiamo capito che…Secondo me un pochino lo ha capito anche lui“. Nonostante tutto, Villaggio rassicurava i suoi cari: “Nell’ultimo periodo ci diceva ‘coraggio’. Non sapevamo se per fare coraggio a se stesso o a noi“.

Il dolore, comunque, lascia spazio ai ricordi: “Non è stato un padre classico, non il padre che ti accompagna a scuola e va in ufficio, ovviamente. D’altronde il suo era un lavoro che prende molto. Però quando c’era era molto presente“. Pierfrancesco, infatti, parla anche dei suoi trascorsi con la droga, sollevando il padre da ogni responsabilità: “Non è stata certamente colpa di mio padre. Sarebbe troppo facile. Sicuramente in un certo periodo della crescita, come forse mia sorella, ho sofferto l’assenza dei miei genitori. Mio padre era molto legato al suo lavoro, era una ragione di vita, ma la mia caduta nella droga, lo ripeto, non è stata per colpa sua“.

I chiarimenti sulla polemica di Elisabetta Villaggio: “Non è vero che mio padre si sentiva abbandonato”

È ormai datata la polemica scatenata da Elisabetta Villaggio riguardo l’abbandono del padre da parte del mondo cinematografico. Barbara D’Urso ha, comunque, chiesto chiarimenti in merito e Pierfrancesco ha spiegato: “Non è vero che mio padre si sentisse abbandonato. Quando mia sorella, che aveva visto con lui la premiazione dei David di Donatello, scrisse un post dicendo che era stato abbandonato, la frase è stata ripresa da tanti giornali, ma è stata molto ingigantita“. Dimenticare Paolo Villaggio, comunque, è impossibile. Addirittura il Times, prestigiosa rivista britannica, celebra l’attore sulle sue pagine: “Era un attore e un autore il cui umorismo dell’assurdo ha contribuito a modellare la cultura italiana moderna e a unire una nazione eterogenea e travagliata. […] Villaggio era un intellettuale ancor prima di un comico. Con Fantozzi è riuscito a esprimere il diffuso disincanto della soffocante natura della società consumistica“.