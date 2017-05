694 CONDIVISI Condividi Tweet

Neanche il tempo di andare in onda che la polemica si è subito accesa su I Migliori Anni 2017. Lo show condotto da Carlo Conti e Anna Tatangelo è andato molto bene in termini di ascolti e performance, ma le opinioni negative non sono mancate. In particolar mondo, nell’occhio del ciclone ci è finita proprio Anna, accusata di aver abusato di botulino e di aver fatto una visita di troppo al chirurgo plastico. In rete, infatti, è da venerdì sera che gira una foto di lei che, presa da un angolazione ‘scomoda’, sembra avere qualche rigonfiamento anomalo sul volto. Inutile dire che le critiche sono piovute impetuose sulla cantante.

I Migliori Anni 2017, Anna Tatangelo: 2 look per due effetti differenti

Con molta educazione, Anna ha deciso di rispondere alla critiche sul suo aspetto tramite le sue bacheche social. A sua difesa, la ragazza ha parlato di 2 look differenti che le hanno donato altrettanti effetti. Ecco cosa ha scritto: “Non è nel mio stile raccogliere provocazioni, perché negli anni la mia corazza si è sempre più fortificata (fortunatamente) contro cattiverie ed angherie…con la calma , la pazienza…Vorrei solamente farvi notare una piccola cosa: queste foto (a sinistra) sono state scattate dai fotografi in studio (foto su cui ovviamente non si può lavorare di fotoritocco), non foto fatte su uno schermo del televisore (come quella a destra). Stranamente sono diverse da quelle che “certi” fanno girare. Chi sta nel mondo dello spettacolo (o almeno ci prova) dovrebbe sapere come anche le luci in video (TV) facciano la differenza. Qui c’è un viso normale e non tramortito da chissà quali rigonfiamenti, tiraggi o altro…La mia colpa è quella di aver appiattito i capelli, dovrebbero sapere tutti che se schiacci ti si allarga la faccia, o di non usare trucco sugli occhi per renderli più grandi?? O come dicono alcuni di aver messo troppo in evidenza le mie orecchie (per alcuni a sventola)???? Bé stranamente poi dal secondo look della serata quando è stato cambiato anche il trucco…il chirurgo misterioso ha fatto il miracolo di cambiare tutto, rendendo gli occhi più grandi e la faccia meno gonfia. Detto ció chiudo questa parentesi, perché è alquanto ridicola, e ci tengo a ringraziare tutti quelli che ieri hanno apprezzato, nonostante fossi emozionata, la mia voglia di mettermi in gioco e divertirmi in un ruolo diverso dal solito, e anche quelli che dietro una tastiera giocano e si sfogano dandomi importanza….A volte però bisogna stare attenti perché si puó fare del male…peccato peró per voi che questa volta abbiate beccato un muro“.