A distanza di due anni dall’inizio dell’incubo viene a galla il dramma di Nina Moric e del calvario che sta affrontando per riavere indietro la custodia del figlio. Risale all’aprile 2015 la notizia del tentato suicidio della showgirl ed è da allora che il piccolo Carlos è stato affidato alla mamma di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera. I rapporti tra la modella e l’ex suocera non sono per niente buoni e la croata soffre molto la distanza dal figlio: “La signora Privitera ha detto nei miei confronti parole veramente infamanti, dicendo che io non sono una persona normale, che mi devo far curare. Ha anche detto che devo lasciare in pace mio figlio e che devo telefonargli il meno possibile“.

Il dramma di Nina Moric: parla il legale

Mentre Nina Moric ospita un immigrato a casa per la somma di 250 mila euro, il suo avvocato, Solange Marchignoli, parla di ciò che è accaduto 2 anni fa: “In realtà non si è mai trattato di un tentato suicidio. I referti del pronto soccorso l’hanno classificato come atto autolesionistico non finalizzato alla morte. Non voleva uccidersi. Aveva litigato con sua madre, che era con lei quella sera“. In casa, però, c’era anche Carlos.

Il legale continua: “La signora Moric ha fatto tutto ciò che le è stato richiesto dal Tribunale e dai servizi sociali per poter riprendere nuovamente i contatti con il figlio, ma nulla è cambiato. Nina non può occuparsi di nulla. Non può parlare con i professori, badare alle spese…si era offerta di aggiustargli il cellulare ma la nonna non l’ ha permesso. […] Signori, siamo in viaggio ma ci siamo persi la nostra Itaca, cioè ristabilire il rapporto Nina – Carlos. Negare ad una madre di vedere il proprio figlio significa provocare danni irreversibili in capo al minore“.

La Moric racconta il suo calvario

La modella croata può vedere il figlio solo un’ora e mezza a settimana, rigorosamente in presenza di un tutore. Nina spiega il suo punto di vista: “Per più di 2 anni mi sono nascosta. Un po’ perché non vi nego che mi sono vergognata tanto, mi sono nascosta dietro un’ironia a volte eccessiva. Mai sarei riuscita a parlare di questa storia, ma chiunque mi ha visto in questi ultimi anni si è accorto che qualcosa in me non andava. Carlos non è qui con me, ma quando sarà grande saprà che la mamma non gli ha fatto mancare nulla. L’ha amato a distanza, dietro a un vetro“.