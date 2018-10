32 CONDIVISI Condividi Tweet

È su tutti i giornali il dramma di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La figlia Silvia, infatti, sarebbe affetta da una malattia che la costringe a stare in carrozzella. Il conduttore Mediaset ha sempre il sorriso sulle labbra e mai il pubblico avrebbe potuto immaginare che stesse patendo un dolore del genere.

Il dramma di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Silvia sta in carrozzella”

A rompere il silenzio sulla drammatica situazione è Sonia Bruganelli in persona. La donna, infatti, ne parla in una lunga intervista a Matrix: “All’inizio l’ho convinto io a noleggiare l’aereo privato: siamo in tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa si spostava solo in carrozzina“. La questione del jet privato suscitò molto scalpore all’epoca, soprattutto sui social, dove la Bruganelli è stata accusata di sperperare denaro mostrando troppo della sua vita agiata.

In realtà, ai tempi, nessuno era a conoscenza del fatto che l’aereo privato fosse stato noleggiato per favorire gli spostamenti della figlia in carrozzella, né tanto meno Bonolis si è sentito in dovere di dare spiegazioni in merito. Sonia chiude così la questione: “Questo è il mio dolore e nessuno lo vedrà mai su Instagram. Prenderei centomila like, ma è roba mia“. Oggi, per fortuna, la piccola Silvia sta meglio grazie ad anni di cure e fisioterapia che le permettono poco a poco di recuperare le facoltà motorie ed essere completamente autonoma.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “Non è facile essere sua moglie”

La Bruganelli non si è dilungata molto sulla questione della figlia, ma ha spostato l’attenzione sul suo rapporto con Paolo: “Sicuramente non è facile essere la moglie di Bonolis. Paolo si arrabbia quando lo riprendo. Però ha dei momenti in cui vorrebbe essere più moderno. Ha un telefono che ha solo lui e Maurizio Costanzo“. Sulla questione degli haters conclude: “Non capisco la polemica. Io condivido momenti della mia giornata. Non mi interessa se a qualcuno possa non piacere quello che pubblico visto che non mi pongo il problema perché non devo fare pubblicità“.

