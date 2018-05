1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Ken Umano contro Cristiano Malgioglio? A quanto pare, sì. Rodrigo Alves è uscito da poco dalla casa del Grande Fratello 15 ed è stato intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live. Oltre a raccontare della sua esperienza di ospite nel reality, ha anche parlato dei suoi interventi. Tra una chiacchiera e l’altra ecco che spuntano le frecciatine all’opinionista cantautore.

Il Ken Umano contro Cristiano Malgioglio: “Io sono famoso in tutto il mondo, lui no”

Rodrigo Alves non è stato un concorrente del Grande Fratello 2018, ma solo un gradito ospite. Forse non proprio da tutti, visto che tra lui e Malgioglio non scorre buon sangue. Il commento del Ken Umano sul conto dell’opinionista è stato alquanto pesante: “Cristiano Malgioglio è geloso di me, io sono una star in tutto il mondo. Io non sono un ‘bambolo’. Sono una persona con un cuore grandissimo. Cristiano è famoso solo in Italia, io in tutto il mondo. Sei geloso. Questa è la verità. Cristiano, ti invito a cena e parliamo”.

Chi sa se Malgioglio risponderà e, soprattutto, se accetterà l’invito a cena. Di sicuro avranno di che parlare, soprattutto dei numerosi interventi di Rodrigo: “Sono pentito di aver tolto le costole. Sono ingrassato tantissimo dopo l’intervento. Ho tanti dolori dopo l’intervento. Io sono uguale a prima. È un intervento inutile”. Di certo tutta questa chirurgia gli è costata molto dolore: “Sono stato a Praga per un lavoro televisivo. Un dottore ha usato acido ialuronico non buono e sono diventato viola. Oggi sto benissimo. Io sono molto determinato: la prima volta che sono venuto qui non parlavo una parola di italiano. Oggi parlo italiano”.

Alves sui ragazzi del GF15: “Sono tutti molto bravi”

Sulla sua esperienza al GF15, Alves racconta: “Sto bene, sono felice di essere qui. Mi sono divertito tantissimo. […] Nella Casa sono entrato senza mutande…Le mie mutande erano tutte di marca e mi sono state tolte. Io ho qui le mutande di uno dei ragazzi della Casa. Indovina di chi sono! Lucia Bramieri è carina. Tutti i ragazzi sono bravi”.