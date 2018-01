164 CONDIVISI Condividi Tweet

Sta per concludersi la prima settimana per i naufraghi sull’Isola dei Famosi, ma già sono successi fatti molto spiacevoli. Tra questi c’è il malore di Francesca Cipriani che ha fatto preoccupare non poco i compagni naufraghi e amici da casa. La showgirl, finita sulla spiaggia dei peores, non si cibava da 3 giorni ed è per questo che si è sentita male. I soccorsi sono stati tempestivi e la ragazza è stata portata in ospedale per essere visitata.

Il malore di Francesca Cipriani costringe la showgirl a lasciare l’Isola

Se il video di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi ci ha fatto ridere, quella del malore è tutta un’altra storia. Lunedì sera i naufraghi sono stati divisi in due gruppi e la showgirl è finita in quello dei peores che, per punizione, sono rimasti senza cibo e fuoco per l’intera settimana. Sia la Cipriani che Chiara Nasti non sono riuscite a mandar giù nemmeno un boccone del pesce crudo pescato dagli altri concorrenti, restando così a digiuno per ben 3 giorni.

Il corpo di Francesca non ha resistito alla mancanza di cibo ed è per questo che è arrivato il crollo. I compagni naufraghi, visibilmente preoccupati, hanno subito chiamato i soccorsi. L’ex Pupa è stata portata via dal programma per essere visitata ma per fortuna ora sta meglio ed ha fatto ritorno sull’Isola rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.

Le critiche alla Cipriani dopo la prima puntata de L’Isola

Dopo la prima puntata del reality di Canale 5, molti hanno criticato la Cipriani per la scena dell’elicottero. Tra questi, infatti, c’è Cristiano Malgioglio in prima linea: “La Cipriani ha fatto finta. Prima di partire aveva detto che voleva recitare per un’ora e ci è riuscita. Voleva imitarmi visto che io ho avuto qualche problema a buttarmi dall’elicottero”.