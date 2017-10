3 CONDIVISI Condividi Tweet

Il tempismo non è il suo forte, stando alle ultime notizie: il nuovo film di Woody Allen uscirà nelle sale il prossimo anno, ma ha già scatenato la polemica. Non parliamo di Wonder Wheel, che sarà nei cinema americani a dicembre, ma di A Rainy Day in New York. Le riprese di quest’ultimo si concluderanno questa settimana e a prendervi parte c’è un cast eccezionale: Jude Law, Elle Fanning, Suki Waterhouse e Selena Gomez. A distribuire la pellicola ci penseranno gli Amazon Studios. Le controversie, comunque, riguardano una scena spinta che sembra sarà nel film i cui protagonisti sono una minorenne e un uomo di mezza età.

Il nuovo film di Woody Allen è già polemica: la difesa del regista

Questi sono tempi bui per i protagonisti del cinema d’oltreoceano: lo scandalo a Hollywood che vede Harvey Weinstein sotto accusa di innumerevoli abusi su attrici e modelle non si placa. Ogni giorno spuntano nuove e inquietanti dichiarazioni di donne che hanno subito le angherie del produttore, forte del suo potere. Sulla questione, Allen ha detto la sua: “Tutta la faccenda è molto triste per tutte le persone coinvolte. È tragica per le povere donne coinvolte e triste per Harvey che la sua vita sia così incasinata. Non c’è nessun vincitore, è solo molto, molto triste e tragico per quelle povere donne che hanno dovuto subire tutto questo. Non vogliamo che tutto questo crei un’atmosfera da caccia alle streghe, alla Salem, in cui ogni uomo che in ufficio fa l’occhiolino a una donna debba improvvisamente chiamare un avvocato per difendersi“.

In questo clima di tensione, la dichiarazione del regista è stata fraintesa e l’uomo si è visto costretto a tornare sulla faccenda: “Quando ho detto che ero triste per Harvey Weinstein pensavo fosse chiaro che intendevo perché è un uomo triste e malato. Sono rimasto sorpreso della reazione che ho scatenato“.

A Rainy Day in New York: la scena delle polemiche con Jude Law e Elle Fanning

A rivelare il contenuto della scena è stato Page Six: “Il personaggio di Rebecca Hall accusa il personaggio di Jude Law di fare se**o con una ‘concubina’ quindicenne. La ragazzina riconosce la sua relazione con il personaggio di Law, molto più grande di lei, ma poi afferma di avere 21 anni. Infine, interroga l’uomo a proposito della sua infedeltà: ‘Tutte quelle donne sono state per piacere, o per un progetto di ricerca?“. I film di Woody Allen scatenano puntualmente il dibattito e scopriremo solo quando la pellicola sarà nelle sale se la ragazza mente o meno.