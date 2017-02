10 CONDIVISI Condividi Tweet

Ilaria D’Amico al veleno su Diletta Leotta: la giornalista e compagna di Gigi Buffon non usa mezzi termini per descrivere la “stima” nei confronti della collega, e nel corso di una recente intervista dalle sue dichiarazioni è partita qualche frecciatina.

Diletta è una presentatrice in ascesa del pomeriggio di Sky Sport per la Serie B, e nell’ultimo anno è diventata la beniamina del pubblico appassionato di calcio, con tanto di scandalo di foto hackerate dal suo account iCloud privato e una presenza a Sanremo che tanto ha fatto discutere.

Ilaria D’Amico al veleno su Diletta Leotta: “Sky Sport ha tante professioniste apprezzate”

Ma eccovi le dichiarazioni di Ilaria D’Amico al veleno su Diletta Leotta: “Il talento in qualsiasi campo deve essere premiato. Presentatrici famose? Mi stupisco ancora che si parli sempre di spacchi e scollature e delle loro scelte su come si vestono. […] Le persone sono credibili e rimangono tali per quello che fanno. Diletta è un’erede in un mondo di eredi. Nel mondo di Sky Sport ci sono tante professioniste apprezzate, belle e con talento naturale”.

In maniera velatamente elegante la consorte di Gigi Buffon, diventata mamma un anno fa, ha detto che non necessariamente sarà Diletta la sua erede a Sky, ma che la posizione potrebbe toccare a qualcuno che se la merita di più… Insomma gelosia tra colleghe o sincerità?