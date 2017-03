1 CONDIVISI Condividi Tweet

Recentemente l’abbiamo sentita parlare del suo Gigi, ma adesso Ilaria D’Amico parla della Seredova, celebre ex moglie del portiere della Nazionale. Forse non sai che la conduttrice, che è anche scrittrice ha prestato la sua voce per Eragon (voce di Saphira) e ha recitato nella commedia “Allenatore nel pallone 2” di Sergio Martino, e non si è presa una pausa dagli impegni lavorativi neanche adesso che è compagna e neo mamma felicissima.

L’abbiamo vista per la prima volta dopo la nascita di Leopoldo Mattia, su Sky per gli Europei di calcio, mentre in diretta, al termine del sofferto match contro la Germania, l’abbiamo vista consolare Buffon in lacrime. Intervistata dal Corriere della Sera la Seredova ha fatto sapere di essere in ottimi rapporti sia con il suo ex, Rocco Attisani, da cui ha avuto il suo primo figlio, Pietro, sia con la ex moglie di Buffon.

Ilaria D’Amico parla della Seredova: “Abbiamo rapporti distesi”

Ilaria D’Amico parla della Seredova, a suo avviso una donna “intelligente” che è stata in grado di non rendere impossibile la sofferta separazione, con due figli di mezzo. La nostra fortuna è stata che anche le loro vite si sono riorganizzate in un nuovo ordine sentimentale. Questo ha portato a rapporti distesi, dove la rabbia non ha trovato spazio o non ha avuto bisogno di esplodere”, ha dichiarato la D’Amico.

La conduttrice elogia la showgirl: “Grazie alla sua intelligenza”

La conduttrice elogia la showgirl, asserendo che anche grazie alla sua intelligenze le separazioni non hanno avuto esiti catastrofici. “E’ stato un processo legato anche all’intelligenza di tutte le parti in causa” ha detto, “Quando le unioni vanno in crisi, è un dolore, vorresti riavvolgere il nastro, ci provi, non capisci. Ti dai delle colpe. Se rimani in famiglia, stai male. Se vai via, stai male. Hai paura di far soffrire, hai paura di soffrire tu. Io e Gigi ci siamo incontrati mentre attraversavamo la stessa fase e ci siamo compresi facilmente”, ha precisato. “Sulla carta, era sbagliato tutto. Però, dal punto di vista dell’incontro di due persone che si erano molto capite, tutto era invece molto bello”, ha anche aggiunto.