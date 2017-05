0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ilary Blasi e Totti hanno trovato il modo di consolarsi dopo l’addio del calciatore alla Roma. Dopo il buio c’è sempre il sole, come insegnano i numerosi film hollywoodiani a lieto fine del cinema. Pare sia stato così anche per la bella conduttrice e per il marito Francesco.

Dopo l’ultima partita di campionato, la cerimonia in onore dello storico numero 10 dei giallorossi e – tra gli altri, il caloroso omaggio di Carlo Verdone a Totti – i due coniugi sono andati a cena con amici e parenti. La serata è stata solo per i più intimi e vicini alla coppia e si è svolta in un ristorante dell’Aventino. Il dopocena, comunque, sembra esser stato memorabile.

Ilary Blasi e Totti: lacrime d’addio e balli scatenati

Un video pubblicato la sera stessa su Instagram mostra una Ilary solare e in forma che balla divertita sulle note di Maracaibo.

Si sa che sui social le notizie viaggiano veloci. La voce si è sparsa ed una folla di fan si è recata fuori al locale per abbracciare il loro eroe. Di certo i tifosi hanno assistito ad un momento straziante, quello della cerimonia dove Francesco legge la sua lettera a cuore aperto. “Io voglio dedicare questa lettera a tutti voi. Mi piace pensare che la mia carriera diventi per voi una favola da raccontare. Ora è finita veramente. Mi levo la maglia per l’ultima volta. La piego per bene anche se non sono pronto a dire basta e forse non lo sarò mai“.

L’ex conduttrice de Le Iene è stata vicina al marito tutto il tempo, dandogli conforto e asciugandogli le lacrime. La coppia è molto affiatata e vive la mondanità con ironia e leggerezza. Memorabile è la simpatica esclamazione di Ilary Blasi contro Totti durante un’intervista: “Francesco con me al Le Iene? Che palle! Ce l’ho tutto il giorno a casa“.

Le Iene mettono in palio una serata con Ilary…e lei ci sta!

Sempre a proposito della bella moglie dell’ex capitano della Roma, lo show più irriverente della tv (in onda stasera come tutti i mercoledì) ha messo in palio una serata con lei. Lo scopo? Superare la soglia dei 5 milioni di like alla pagina Facebook. Sì, perché il programma viaggia alla grande sui social network, ed è così che ha raccolto la sfida di arrivare alla suddetta cifra mettendo in palio una serata con la iena preferita dal pubblico.

Il fortunato è stato Alessandro, fan di Ilary che ha avuto l’onore di essere messo a letto dalla stessa conduttrice che, prima di andare via, gli ha augurato la buonanotte.