Dopo l’eliminazione di Lory Del Santo, ecco un’intervista di Ilary Blasi prima della finale del GF Vip: quali sono le previsioni della presentatrice per quest’ultima puntata? Chi vincerà? E soprattutto… il caso Corona è stato archiviato?

Le dichiarazioni di Ilary Blasi prima della finale del GF Vip

A differenza della scorsa edizione, il “capitano” del reality Mediaset quest’anno non sembra avere le idee chiare sull’esito del gioco: «Lo scorso anno avevo scommesso su Daniele Bossari. Stavolta non so cosa accadrà: sono curiosa anche io». Eppure qualcuno per cui faceva il tifo c’era: «Mi è dispiaciuto che sia uscito Alessandro Cecchi Paone: ha portato un po’ di cultura. C’è bisogno di concorrenti così».

Il suo rapporto con il reality ha una lunga storia: «Il Grande Fratello però l’ho seguito dalla prima edizione. Andavo a scuola e sognavo di partecipare: poi però mi hanno presa al provino di Passaparola. Alla fine ci sono arrivata, da conduttrice».

Intervistata dal Corriere, Ilary Blasi prima della finale del GF Vip ha anche il tempo di fermarsi un attimo a ricordare alcuni bei momenti della sua vita privata. Uno su tutti, l’incontro con Totti: «Era una “cartata”, quelle serate in cui ci si ritrova per giocare e chiacchierare. Tra gli invitati c’erano mia sorella e Francesco: lui dice che c’è una ragazza di Passaparola che gli piace proprio tanto. Silvia alza gli occhi: “Ma è mia sorella”».

Da allora una lunga storia d’amore: il fidanzamento, il matrimonio, i piccoli Christian, Chanel e Isabel. E, naturalmente, qualche piccolo momento di difficoltà. L’intervistatore ritorna sull’argomento scomodo tirato in ballo da Corona proprio durante un’ospitata al GF Vip: il presunto tradimento del capitano della Roma con Flavia Vento: «Gli ho voluto ricordare (a Corona, n.d.r,) che all’epoca del suo presunto scoop ero incinta di quattro mesi, alla vigilia delle nozze. Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il bambino». E per quanto riguarda il misterioso accordo preso in privato col fotografo dei vip per non far comparire le foto dello scandalo? «Non c’era nessun accordo, così come non c’era nessun veto alla sua partecipazione in trasmissione. Non mi presto alle pagliacciate».

Un’amore senza ombre: “Sono certa di Francesco”

D’altra parte, precisa:«Se ci fosse stato un accordo lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole». Su suo marito non ha alcun dubbio: “Tra di noi non c’è mai stato un tradimento, ne sono proprio certa. Qualcuno voleva fare gossip alla vigilia di un matrimonio in vista”