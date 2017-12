Ilary Blasi sul GF Vip 2017: l’opinione della conduttrice sui concorrenti

58 CONDIVISI Condividi Tweet

Spenti i riflettori sulla casa più spiata d’Italia, è il momento di bilanci. Quello di Ilary Blasi sul GF Vip 2017 è un resoconto dettagliato di come è andata l’ultima edizione, di quello che le è piaciuto o meno e di come si sarebbe comportata lei al posto di alcuni concorrenti. In particolar modo, la conduttrice esprime la sua opinione sulle coppie del reality, in primis su Cecilia e Ignazio e pensa al futuro: “Nella prossima edizione vorrei Gustavo Rodriguez, il padre di Belen. Abbiamo fatto trenta e facciamo trentuno”.

Ilary Blasi sul GF Vip 2017: “Cecilia e Ignazio hanno sbagliato i modi e i tempi”

L’argomento principale affrontato dalla Blasi tra le pagine di Chi è quello che coinvolge i fratelli di Belen Rodriguez: “Jeremias non ha ancora trovato il suo posto nel mondo. Su Cecilia ho sentito che non si sentiva libera con Francesco Monte. Se n’è fregata delle telecamere e questo per le dinamiche del reality è stato un colpaccio. La storia con Ignazio Moser? (…) Personalmente non mi sono piaciuti i modi e i tempi. Al posto di Monte non sarei entrata e l’avrei lasciata con il dubbio“. Sulla questione dell’armadio, risponde: “L’errore è fidarsi in toto dei social, in tv hanno ‘pucciato’ su questo caso ma noi avendo visto il filmato integrale sapevamo che si sarebbe sgonfiato. Aria fritta“.

Altro giro, altra coppia. Ilary dice la sua anche su Luca Onestini e la sua ex Soleil: “Luca? Non ha fatto in tempo a chiudere la porta che lei stava con un altro. Non mi convince come storia e non ha convinto il pubblico. Se fosse un amore costruito a tavolino non lo so. La reazione di Luca è stata elegante e poi si è rifatto tra le braccia di Raffaello Tonon. Uguale, uguale a Soleil”.

Blasi: “Con Bossari mi sono commossa”

Anche se la regina della finale è stata Ilary Blasi con i figli al GF Vip, l’altro momento emozionante della serata è stata la vittoria di Daniele Bossari, cosa che ha molto emozionato la conduttrice: “Non lo faccio facilmente, ma davanti al vissuto di Daniele e Filippa c’eravamo tutti noi. Un dolore che si trasforma in gioia. E’ bellissimo”.