1.6k CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno fatto commuovere il pubblico a casa le immagini di Ilary Blasy con i figli al Gf Vip. Nel corso della finale del reality, vinto da Daniele Bossari, la conduttrice ha avuto una lieta sorpresa. Sono infatti arrivati in studio Cristian, Chanel e Isabel. Mentre Francesco Totti è apparso commosso dietro le quinte.

Nella busta, al posto del nome dell’eliminato (al televoto Luca Onestini e Raffaello Tonon), un messaggio con dedica speciale: “Mamma, per noi hai vinto tu!”.

Un momento emozionante per la famiglia dell’ex capitano della Roma. Negli ultimi mesi, infatti, Totti ha affrontato un cambiamento importante: l’addio al calcio giocato. Mentre lui e Ilary portano i bambini a fare sport ogni giorno, Cristian sogna già di ripercorrere le sue orme. “Lo lascio fare, non gli dico niente. Tra tre o quattro anni vedrò di che stoffa è fatto veramente”, ha raccontato Francesco al Corriere della Sera.

Quando le telecamere del Gf Vip hanno inquadrato Totti visibilmente commosso, il pubblico è esploso in un boato. I cameramen sono riusciti a catturare un primo piano di qualche secondo. Ma quel frame ha fatto subito il giro del web. Francesco è sorridente ma ha gli occhi lucidi, lo sguardo di chi è orgoglioso e ama profondamente sua moglie e i suoi bambini.

Ilary Blasy con i figli al Gf Vip (ma l’eroe è Totti)

In dieci minuti scarsi Francesco è diventato la seconda tendenza sul social. “Non chiedo molto, nella vita vorrei solamente un amore che mi guardi come Totti guarda Ilary”, scrive una spettatrice.

Alfonso Signorini ha provato in tutti i modi a portarlo in diretta. “Francesco dove sei? Vado a prendere Totti!”. Niente da fare, lui non si è mosso dalla sua postazione. “Wikipedia ha già stabilito che il Gf Vip lo vincerà Bossari ma io comunque mi ostino a votare Totti”, uno dei tanti commenti arrivati. Ecco il video, disponibile sulla pagina Twitter del reality.

Non te lo aspettavi vero Ilary? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/7N4k93fl36 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 4 dicembre 2017