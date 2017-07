184 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’annuncio dell’ unione civile per Gianna Nannini – che ha contestualmente avvertito il pubblico italiano che sarebbe stata costretta a trasferirsi a Londra per far valere i suoi diritti e poter adottare la figlia insieme alla compagna – si è scatenato un vero e proprio putiferio, da cui è spuntato un violento attacco verbale di Imma Battaglia contro Gianna Nannini.

Imma Battaglia contro Gianna Nannini: “Ridicola!”

L’attivista, fidanzata con l’attrice Eva Grimaldi, è stata di recente intervistata da Radio Cusano Campus riguardo lo stato attuale dei diritti della comunità LGBT ha citato proprio questo recente episodio della cantante di ‘Sei nell’anima’. Secondo la sua opinione, la Nannini sarebbe una persosna ‘menefreghista’ che si lamenta di non poter aver riconosciuti i suoi diritti omosessuali quando, in realtà, non ha mai lottato attivamente:

“La sua posizione è tardiva – comincia così a scagliarsi Imma Battaglia contro Gianna Nannini – Da anni conosciamo le sue amanti e le sue fidanzate. Non ha mai fatto niente, ma dico niente, nessun tipo di attivismo per le lotte che noi abbiamo fatto, ora arriva e dice che la legge in Italia non la tutela. Ma chi sei, ma chi ti credi di essere? Se avesse avuto il coraggio di un Tiziano Ferro, probabilmente noi avremmo avuto una legge migliore. Ora dovrebbe stare zitta. Io sinceramente la trovo veramente fuori luogo, spero che la gente la boicotti e non vada più ai suoi concerti. È ridicola, non puoi fare queste dichiarazioni politiche quando non hai mai fatto nulla, se non per te stessa”.

La Nannini al centro delle polemiche

Un giudizio davvero severo verso la rocker senese, che di recente è stata nuovamente sotto i riflettori delle polemiche a causa della sua esibizione ai Wind Music Awards. E voi cosa ne pensate di questa critica?