Quando i due attori erano fidanzati la loro coppia faceva molto discutere: molti, infatti, hanno sempre insinuato che il bel protagonista de Le Fate Ignoranti e Il Bello Delle Donne avesse più interessi maschili che femminili: in realtà, alla fine, a fare outing è stata Eva Grimaldi, e ora è addirittura venuto fuori che la sua attuale compagna Imma Battaglia è meglio di Gabriel Garko!

La dichiarazione che spiazza i fan di Garko

Un commento molto poco rincuorante per l’ex di Eva, che finora non ha espresso nessun commento a riguardo degli ultimi pettegolezzi che, pur se molto indirettamente, un po’ lo riguardano. In fondo solo un anno fa l’attrice aveva raccontato al magazine Dipiù che: “Gabriel Garko è stato l’amore più grande e travolgente della mia vita. Sicuramente io lo amo ancora. Non più come sedici anni fa, ma in maniera più matura, ecco, il nostro è un legame che mai si spezzerà“.

Imma Battaglia è meglio di Gabriel Garko: ecco chi l’ha detto

Adesso invece, complici le luci dei riflettori dell’Isola Dei Famosi ed un servzio fotografico di Chi, la Grimaldi ha fatto sapere che il suo cuore batte per un’altra persona, e che lei finalmente è capace di renderla felice. E la prova definitiva che Imma Battaglia è meglio di Gabriel Garko l’ha raccontata proprio lei, la sua nuova fidanzata: “Se sono gelosa di Gabriel Garko? -Assolutamente no. Eva mi ha detto, in più di un’occasione, che sono molto meglio di lui. Volevo approfittarne per dirlo a tutte le donne: secondo Eva, lo batto da ogni punto di vista.”

A questo punto manca solo un commento del diretto interessato…