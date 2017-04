22 CONDIVISI Condividi Tweet

Sabato 15 aprile abbiamo assistito ad un momento molto da medical drama in stile E.R. medici in prima linea, Dr. House e Grey’s Anatomy: si tratta dell‘incidente di Giuliana De Sio a Ballando con le stelle, il celebre show danzereccio condotto da Milly Carlucci.

Incidente di Giuliana De Sio davanti alle telecamere: “C’è sangue sul pavimento”

Dopo l’eliminazione dell’attrice partenopea (e il suo successivo ripescaggio), il contest di ballo firmato Rai è stato costretto a fermarsi momentaneamente sotto indicazione della stessa conduttrice, a causa di un’emergenza che riguardava una delle concorrenti.

L’attrice de l’Onore e il Rispetto ha ammesso, successivamente, di essersi ferita contro il tavolo che componeva la scenografia della sua esibizione, ed ha cominciato a perdere sangue su tutta la pista da ballo. Un brutto spavento che ha spinto la presentatrice a fa venire immediatamente i medici in studio.

In un certo senso questo’incidente di Giuliana De Sio le ha fatto guadagnare qualche punto extra nella gara per lo sforzo, l’impegno e la dedizione nonostante la ferita: “Quaranta punti? Gli stessi che mi metteranno in infermeria!” ha ironizzato.

Guarda il video dell’incidente di Giuliana De Sio

Chi però ha colto la palla al balzo per lanciare un’aspra frecciatina è stata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “Ma come ha fatto a farsi male se non ha ballato? Adesso si chiuderà in infermeria? – per poi insinuare – Cosa non si fa per avere dei punti”.