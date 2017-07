462 CONDIVISI Condividi Tweet

Brutto incidente per Patty Pravo. La cantante, in vacanza a Santa Maria di Leuca nel Salento, è caduta accidentalmente in barca dopo aver accusato un improvviso malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase.

La ragazza del Piper, 69 anni, è stata ricoverata in osservazione al locale pronto soccorso. I medici l’hanno sottoposta a una serie di accertamenti, da cui è risultata una lussazione alla spalla destra con frattura del trochite omerale e almeno 25 giorni di prognosi.

Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è stata subito visitata e poi dimessa qualche ora dopo. Le condizioni dell’artista non destano preoccupazione: il mancamento probabilmente sarebbe dovuto al grande caldo di questi giorni. Un periodo di relax che precede un impegno importante.

L’icona di La bambola e Pazza idea è infatti stata annunciata tra i superospiti della prossima edizione del Festival di Castrocaro. La cantante salirà sul palco della finalissima per sostenere i talenti in gara e per festeggiare i 60 anni del celebre evento canoro.

Incidente per Patty Pravo: il suo annuncio ai fan

Come raccontano dall’ospedale pugliese, Patty è stata molto disponibile con i fan che l’hanno riconosciuta e per nulla preoccupata del dolore alla spalla. Nonostante il trauma, si è fatta fotografare con quanti le hanno chiesto di immortalare l’incontro ed ha firmato autografi.

Successivamente, Pravo ha rassicurato sulle sue condizioni con un messaggio postato sui social. “Ragazzi – dice la cantante – la mia vacanza finisce qui e ora comincia il casino. Niente isole greche, ma poteva andare peggio. Cerco di essere di buon umore. Non mi piango addosso”. Insomma, stavolta ha usato la sua pagina Facebook senza fare troppi danni. L’ultima volta in cui si era mostrata senza veli a 68 anni, era scoppiato un putiferio. Ecco il suo post con tanto di foto e dedica agli appassionati.