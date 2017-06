0 CONDIVISI Condividi Tweet

In onore del lancio del suo ultimo libro Punto. Aprire la mente e chiudere con le stronzate, spunta un’intervista a Costantino Della Gherardesca senza peli sulla lingua. Intanto, i nomi dei concorrenti di Pechino Express 2017 sono stati svelati e a condurre l’adventure game di Rai 2 ci sarà ancora lui. Per vederlo sul piccolo schermo, comunque, bisognerà aspettare ancora un po’. Lo show, infatti, andrà in onda a settembre. Nel frattempo il presentatore decide di raccontarsi sulle pagine del settimanale Oggi rilasciando dichiarazioni riguardo la sua vita privata e professionale.

Intervista a Costantino Della Gherardesca: “Inseguire i propri sogni è una str*****a”

Il conduttore di Pechino Express dichiara apertamente qual è il motore propulsore del suo lavoro. Non si tratta di passione o vocazione, ma di qualcosa di più materiale: “Il libro che ho scritto? L’ho fatto per soldi, naturalmente, come tutto quello che faccio, tranne mangiare e andare in bagno. […] Inseguire i propri sogni? E’ una str*****a, un mito da sfatare. Da ragazzino, quando ho seguito i miei sogni ho sempre sbagliato. Mia madre mi vedeva iscritto a Economia e Commercio, io invece ero fissato con la filosofia e l’ideologia. Avrei dovuto pensare ai soldi, così oggi sarei benestante e non un povero disgraziato“.

Sulla scia di quanto affermato, Della Gherardesca non ha dubbi su quale è la strada migliore che i giovani dovrebbero perseguire: “Ai miei nipoti dico: ‘Non studiate, inventate una linea di balsami cruelty free e diventate ricchi“.

Della Gherardesca su Beppe Grillo: “Un milionario travestito da tassista macedone”

Costantino Della Gherardesca ha le idee chiare anche per quanto riguarda questioni come l’omosessualità e la politica. “Oggi gli omosessuali sono ipnotizzati dalla perfetta famigliola americana: muscoli, denti di porcellana, peli biondi. Il mio unico desiderio, invece, sarebbe quello di fidanzarmi con uno sceicco e vivere in una villa ad Abu Dhabi circondato da tigri addomesticate. […] Beppe Grillo? Un milionario che si traveste da tassista macedone per conquistare il potere. Io invece, che sono povero, amo il lusso e il benessere“. La stoccata finale, comunque, è sul mondo dello spettacolo made in Italy: “La tv italiana è troppo provinciale e il Festival di Sanremo è agghiacciante come la musica pop italiana, la più brutta del mondo“.