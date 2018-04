0 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista a Ermal Meta vengono svelati particolari inediti sulla vita privata e professionale del cantautore. Quest’ultimo cavalca l’onda del successo non solo per il suo talento, ma anche grazie a Maria De Filippi che l’ha invitato ad essere uno dei giudici di Amici 17: “Cerco sempre di dare giudizi sinceri e onesti. È vero che io sono un cantautore, ma è proprio questa mia diversità che mi porta a volermi confrontare con un ambiente differente. C’è sempre da imparare“.

Intervista a Ermal Meta: “L’amore? Non ne capisco molto”

Prima di entrare nella commissione di Amici, Meta ha dovuto compiere una scelta importante: “Ho rifiutato X Factor per Amici. Avrebbe significato pregiudicare una parte del mio tour. Magari quando sarò più libero ne riparleremo. Non sono contrario ai talent. E non sono come quelli che prima ne parlano male e poi appena ricevono una telefonata corrono“.

Nonostante sia un uomo di grande talento, Ermal trova il tempo anche per costruire relazioni d’affetto: “Ho un debole per le ragazze divertenti. Se non mi sento stimolato dal punto di vista intellettuale, emotivo, non provo interesse. L’amore? Non ne capisco molto. L’importante è prima essere amici, volersi bene, poi si può costruire qualcosa. Non sopporto la gelosia“.

Meta dichiara: “Piacere agli uomini è fantastico”

Chi lo conosce sa bene la posizione di Ermal Meta contro l’omofobia. Il cantante l’ha sempre dimostrato, specie durante l’ultima edizione di Sanremo quando qualcuno ha pensato che lui e Fabrizio Moro (ribattezzati i MetaMoro) stessero insieme. Ermal è un ragazzo molto carino che riscuote gran successo anche tra gli omosessuali: “Piacere agli uomini è fantastico. È più scontato se piaccio a una donna. Un uomo ha un’attenzione maggiore verso un altro uomo, perché sa cosa significa esserlo“.