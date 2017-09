0 CONDIVISI Condividi Tweet

Recente è l’intervista a Filippo Bisciglia, volto noto delle reti Mediaset che questa sera comincerà un’altra grande avventura. Il conduttore, infatti, parteciperà a Tale e Quale Show 2017 in qualità di concorrente. Per l’occasione Filippo ha ricevuto la benedizione della sua madrina, Maria De Filippi. Quest’ultima ci ha tenuto a incoraggiarlo come solo lei sa fare, consigliandogli di vivere quest’esperienza con spensieratezza.

Intervista a Filippo Bisciglia: “A Tale e Quale Show mi metto completamente in gioco”

Da Temptation Island a Tale e Quale Show è stato un attimo. Filippo ha accettato di buon grado questa sfida: “Questo è uno dei programmi più belli in circolazione. Qui un artista si mette in gioco al 100%. Carlo Conti ci ha detto: ‘L’importante è divertirsi’, e io ci proverò e in più posso far vedere al pubblico cose che di me non si conoscono ancora“.

Chi avrebbe mai immaginato Bisciglia nei panni del cantante? Ebbene, sembra che tutto sia nato quasi per caso: “E’ una passione che nasce sotto la doccia, poi in cucina, in salotto e soprattutto in garage perché lì rimbomba (ride, ndr)“. Quando si parla degli artisti che ama e che vorrebbe interpretare, l’ex gieffino non ha dubbi: “Gli autori mi calcolano come il giovane, ma io ho 40 anni! A me piacciono i cantanti italiani, sono un classicone: Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Vasco Rossi, Ligabue“.

Donatella Rettore a Bisciglia: “Mi metti allegria”

La star di Temptation Island ha già avuto modo di conoscere il resto del cast di Tale e Quale Show 2017, tra cui Donatella Rettore: “Sono andato da lei, mi sono presentato e mi ha detto che mi conosceva già. Ogni giorno mi dice: ‘Ma ridi sempre? Mi metti allegria”. Cosa dire, invece, del padrone di casa Carlo Conti? “È un grande, controlla sempre come vanno i lavori, va nelle salette a vedere i professori e i concorrenti, è sempre sul pezzo“. Questa nuova avventura, comunque, ha una giuria d’eccezione e questo emoziona tanto Filippo: “Stiamo parlando di Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica, come se a un bambino dicessero di fare un provino di calcio davanti a Messi, Ronaldo e Maradona. Ho un po’ paura di tutti e 3 ma spero di dimostrargli che ci sono“.