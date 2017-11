819 CONDIVISI Condividi Tweet

È fresca di stampa l’intervista a Fiorello pubblicata da Vanity Fair nel numero di questa settimana. È proprio qui che il conduttore siciliano ripercorre tutta la sua carriera, cominciata nei villaggi vacanze e sbarcata in radio e tv. Oggi Rosario conduce il suo programma, Il Socialista, proprio lì dove tutto ha avuto inizio: Radio DeeJay. Questo artista non ha nessuna voglia di ritirarsi dalle scene, al contrario di quanto dichiarato tempo fa: “Avevo detto che mi sarei ritirato a 60 anni, ma ci riuscirò? Non vorrei fare come i Pooh che sono stati recentemente premiati per il seicentesimo addio annunciato in carriera. Vorrei invecchiare, ma purtroppo non ci riesco”.

Intervista a Fiorello: le forti dichiarazioni del conduttore sullo scandalo Weinstein

Durante l’intervista, ecco che salta fuori l’opinione di Fiorello su Weinstein. Il conduttore è stato minacciato dal produttore americano in passato, ma ciò non gli impedisce di dire la sua su tutta la questione degli abusi: “Sono solidale con le ragazze che l’hanno detto subito e anche con quelle che hanno reso pubbliche le molestie dopo venti o trent’anni. Però, oltre a quello di chi usa il proprio potere per ottenere del se**o, c’è un altro aspetto che non ho mai letto su nessun giornale. Che non solo esistono le consenzienti che non si fanno né vedere né sentire, ma neanche uno straccio di produttore che abbia detto ‘Ci sono ragazze che tendono vere e proprie imboscate‘ e che una volta saputo che, in un certo luogo, ci sarà quel produttore vanno da lui e dicono ‘Vengo a letto con te se mi dai la parte”.

Le dichiarazioni di Fiorello sono molto forti, ma lui continua: “Ci sono quelle che hanno fatto carriera così e ci sono le madri che, ai produttori, hanno portato direttamente in dote le loro figlie. Tutte sante? Non credo. Ci sono i porci, però è necessario dire che ci sono anche quelle che si sono concesse per scelta. Se aspettiamo un po’, le donne che diranno ‘l’ho fatto con gioia’ arriveranno. Ne sono sicuro”.

Fiorello su Twitter: critiche a La Vita in Diretta

Il conduttore siciliano non ha peli sulla lingua e non teme di dire ciò che pensa. L’ultimo attacco personale è via Twitter e va contro il programma di Rai 1 La Vita in Diretta. Già lo scorso anno, Fiorello si scagliò contro lo show a causa del suo ricorso alla cronaca nera per aumentare gli ascolti: “Basta cronaca nera in tv nei rotocalchi, con schizzi di sangue e collegamenti dalle case dell’orrore“. Il copione si è ripetuto e, anche questa volta, Rosario non le ha mandate a dire al contenitore pomeridiano della tv di Stato: “Aridaje!!! Ricominciano accoltellamenti e soffocamenti nel pomeriggio di Raiuno!! Mamma cambia canale“.