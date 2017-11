151 CONDIVISI Condividi Tweet

Il gossip s’infiamma e per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non c’è pace. La coppia che si è formata da qualche settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Durante una recente intervista a Francesco Monte sono venuti fuori altri particolari sulla questione della rottura in diretta tv. Per questo motivo, la sorellina di Belen è stata aspramente criticata ed è per questo che i Rodriguez sostengono la loro Cechu. Questo, comunque, non significa allontanare Francesco che al settimanale Oggi parla di come sono i rapporti attuali tra le famiglie dopo l’accaduto.

Intervista a Francesco Monte: si parla ancora di Cecilia e Ignazio

L’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato grande forza d’animo e maturità nel momento più difficile. Anche se Cecilia ha sbagliato, la famiglia Rodriguez le resta accanto difendendola dalle accuse. Nonostante tutto, i rapporti tra gli argentini e i Monte sono rimasti intatti e carichi di affetto. In particolar modo, il ragazzo ci ha tenuto a precisare quanto Belen gli sia stato accanto supportandolo costantemente.

Ecco cosa ha rivelato Monte al settimanale Oggi: “Purtroppo io e Belen abbiamo dovuto vivere insieme questa situazione. Mi è stata molto vicina. Ma ci tengo a dire che conservo un buon rapporto con tutta la famiglia di Cecilia”. In effetti, i sentimenti non si spazzano via da un giorno all’altro e a dimostrarlo sono i numerosi like di Belen ai contenuti social di Francesco, oltre al rapporto fraterno che il ragazzo conserva con Jeremias.

Monte vuole un chiarimento con Cecilia appena uscirà dalla casa del GF Vip

Due settimane fa, Francesco Monte a Domenica Live ha fatto quattro chiacchiere con Barbara D’Urso per chiarire la situazione. Ha deciso di parlare per la prima volta dopo la rottura nel salotto di Canale 5. Ovviamente, da parte dell’ex tronista non possono esserci parole di rispetto nei confronti di Moser, ma per la bella Cecilia prova grande dispiacere. Secondo Francesco quella che si vede nella casa non è la vera Cechu e quando finirà il programma lui vorrà un confronto con la sua ex per parlare lontano dalle telecamere di ciò che è accaduto.