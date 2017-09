19 CONDIVISI Condividi Tweet

Una recente intervista a Michele Placido rivela le riflessioni più profonde dell’attore riguardo temi rilevanti e attuali. Ogni argomento viene toccato, dalla politica alla famiglia passando per la religione, fino ad arrivare ad immaginare come sarà il suo ultimo viaggio della vita. Placido è il regista della nuova serie per Netflix, Suburra, prequel del famoso film del 2015 diretto da Stefano Sollima. L’attore decide di fare una chiacchierata col Corriere della Sera prima di lanciarsi nei progetti futuri.

Intervista a Michele Placido: “Mi piacerebbe che Dio fosse donna, ho più fiducia in loro”

Si parte dalla politica e dalla situazione attuale in cui versa il Paese. Sebbene ponderata, ogni parola è una freccia nei confronti del sistema attuale: “Il Movimento 5 Stelle sta perdendo sul piano politico perché, anche in questo caso, ci sono situazioni poco chiare. Roma non funziona e Roma è la capitale d’Italia oltre che la più corrotta del mondo. Non funziona con un sindaco (Virginia Raggi, ndr) che è lì da un anno: non so quanti romani le rinnoverebbero la fiducia“.

Placido non risparmia proprio nessuno, ed ecco che ne ha anche per il Vaticano: “Notizie gravissime anche dal Vaticano: penso alle violenze, agli abusi sui bambini. Come fai ad avere fiducia nelle istituzioni, Chiesa compresa? Una persona minimamente sensibile qualche dubbio inizia ad averlo. […] Ogni tanto arriva l’uomo della speranza, in questo smarrimento. Papa Francesco ci fa riprendere fiato. Parla da uomo ad altri uomini per aiutarci a ritrovare quel minimo di speranza, fiducia o fede, chiamiamola come vogliamo“. Se gli si domanda qual è il suo rapporto con la religione, l’attore risponde così: “Io pratico tutte le ore della giornata. Avendo studiato in un collegio di missionari ho uno spirito religioso molto forte. Però mi dà fastidio che Dio sia definito al maschile. […] Credo che Dio non sia né maschio né femmina. E, se proprio dovessi scegliere un genere, mi piacerebbe fosse donna, ho più fiducia in loro“.

Gli amori, la famiglia e la fine del ‘viaggio’

Quando si tratta d’amore, il regista non risparmia belle parole per la sua amata: “Mi sarebbe piaciuto incontrare prima Federica, ma ringrazio per quello che è accaduto. A lei dico: ‘non ti preoccupare, altri due o tre anni’. Avevo deciso di separarmi a 70 anni. Ora invece stiamo prolungando il contratto anno per anno. E se dovesse avvenire, non ci saranno pettegolezzi: è stata una storia bella e lunga“. Placido crede davvero di essere al capolinea della vita? “Sì, sento che il viaggio sta per finire. Non significa che finisca ora ma è necessario essere obiettivi. Bisogna iniziare a prepararla, la valigia, perché ce ne vuole prima di chiuderla nel momento in cui devi davvero partire per la grande meta. Ci penso ogni giorno che incontrerò un Dio che mi giudicherà“.