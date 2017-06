0 CONDIVISI Condividi Tweet

La notizia che Paola Perego torna su Rai 1 è fresca e, soprattutto, inaspettata. Dopo esser stata allontanata dagli studi tv a causa di una puntata di Parliamone Sabato, che ha alzato un polverone sul perché sono preferibili le donne dell’est a quelle italiane, la conduttrice è pronta a tornare in pista. I disguidi con la televisione di Stato sono stati motivo di rottura tra la conduttrice e la rete. Questo ha contribuito a creare un bel chiacchiericcio intorno alla vicenda. Senza contare le lacrime che la Perego ha versato in pubblico, andando addirittura a sfogarsi a Le Iene, programma della concorrente Mediaset. Da un’intervista a Paola Perego del settimanale Oggi, traspare tutto il disagio vissuto dalla donna negli ultimi mesi.

Intervista a Paola Perego: la presentatrice parla del reinserimento in Rai

Paola Perego ha confessato al settimanale Oggi di aver passato un periodo per nulla facile. La donna racconta di aver trovato grande conforto nel marito Lucio Presta: “Avercene, di mariti così. Lucio continuava a minimizzare, a dirmi di non prendermela, di aspettare perché tutto si sarebbe risolto nel miglior modo possibile. Mi coinvolgeva in mille cose per non lasciarmi sola a casa a pensare, mi obbligava a uscire, a prepararmi, a seguirlo: è stato la mia forza”.

Il disagio è stato davvero grande e le conseguenze non poco gravi, influendo anche sulle abitudini e l’umore della presentatrice: “Avevo smesso di dormire, di mangiare. Soffrivo maledettamente, mi sembrava impossibile trovarmi in quella situazione, mi pareva assurdo non andare a lavorare, visto che lo faccio da quando avevo 16 anni e ho cresciuto i miei figli col mio lavoro, aiutando sempre la mia famiglia”.

Paola Perego pronta a tornare con carica ed umiltà

La Perego si dice pronta a tornare al suo vecchio posto con molta umiltà. Riparlando dell’accaduto si dice dispiaciuta e disposta ad ammettere una parte dei suoi errori. Ciò che, però, l’ha ferita più di tutto è stato subire l’attacco dal presidente della Rai, Monica Maggioni, e della presidente della Camera, Laura Boldrini: “Sentirmi attaccata violentemente da due donne mi ha ferito molto, non conoscono la mia storia eppure non hanno esitato a farlo. Qualcosa devo aver sbagliato anch’io, non giriamoci intorno, ma riparto con molta umiltà. Mi rivolgo alla gente che mi vuole bene, quelli io non li voglio deludere”.