In una recente intervista a Piero Angela vengono fuori squarci di vita quotidiana mai conosciuti sulla vita di quello che è un pezzo di storia della Rai. Il conduttore, infatti, rappresenta la colonna portante della divulgazione scientifica della tv di stato. Insieme a lui, il figlio Alberto, che collabora a braccetto col padre da decenni ormai. Nessuna raccomandazione, solo tanta professionalità. Quella che contraddistingue da sempre padre e figlio. Alberto Angela lascia la Rai? Dopo questa indiscrezione spuntata fuori un po’ di tempo fa e pienamente smentita, a parlare oggi è Piero.

Intervista a Piero Angela: “Mio padre è morto quando avevo 20 anni”

Il conduttore di SuperQuark comincia la sua intervista parlando del padre: “Se potessi rivedere mio padre gli chiederei se gli piacciono i miei programmi. Aveva un carattere molto diverso dal mio, era severo, taciturno, non ho mai visto un ricevimento a casa nostra. Leggeva Tito Livio e Tacito in latino. Mi è mancato il dialogo: è morto quando avevo 20 anni e fino a quell’età non sei in grado di apprezzare queste cose. Oggi lo coinvolgerei nei miei programmi e gli chiederei se gli piacciono“.

Col figlio Alberto, Piero usa un po’ della stessa severità del padre: “Da qualche anno gli ho chiesto io di chiamarmi Piero, mi piace avere un rapporto di lavoro. Quando era piccolo? Non l’ho mai aiutato a fare i compiti. Ero sempre fuori“. Sull’ingresso dell’erede in Rai, ecco com’è andata: “Se fosse stato per me mio figlio oggi non sarebbe alla Rai. Se fosse venuto a lavorare con me avrebbero aperto il tiro al piccione contro di lui e contro di me. Poi, mi venne incontro il vicedirettore di Rai Uno, Andrea Melodia, facendomi notare che mio figlio collaborava con varie reti televisive e quindi, da libero professionista, avrebbe potuto lavorare anche con me. Insomma non ci fu alcuna assunzione e Alberto collaborò a SuperQuark solo perché era bravo: ci conveniva usarlo“.

Piero Angela nonno e marito insolito

Volendo entrare nei particolari della quotidianità, si scopre un Piero Angela nonno insolito: “Mio nipote più grande ha 33 anni, il più piccolo 13. Siamo molto legati, ma di solito i nonni hanno tempo a disposizione, sono pensionati. Io non svolgo quelle funzioni…“. Come marito, comunque, si mostra molto affettuoso nei confronti della moglie Margherita: “Lei si è occupata di tutto, io non ho fatto niente. Famiglia e lavoro sono entrambi importanti. Ma chi è disoccupato, vive una situazione psicologica molto dura. Quindi è importante avere un lavoro. Se poi si può avere quello che si ama è il massimo“.