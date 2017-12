2 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante una recente intervista a Roberto Farnesi, pubblicata dal settimanale F, si è parlato di un argomento caro all’attore: la sua vita amorosa. Farnesi è adesso in tv con Anna Safroncik nella fiction Le Tre Rose di Eva 4, ma nella vita reale ama alla follia la sua Lucya Belcastro, di 24 anni più giovane (lui ne ha 48, ndr), con cui fa coppia fissa dal 2015 e con la quale convive da circa un anno e mezzo: “La convivenza è sempre delicata. Ma in questo caso, credevo lo fosse di più. Avevo paura che la quotidianità portasse noia. Poi ho capito che un po’ di noia è inevitabile. Se la accetti poi può anche piacerti”.

Intervista a Roberto Farnesi: “La differenza d’età? Me la fanno notare in troppi”

Già in passato l’attore pisano è stato criticato per le sue relazioni con donne molto più giovani e oggi è stanco delle malelingue: “La differenza di età? Me lo fanno notare in troppi. Fingiamo di essere una società evoluta che accetta, giustamente, le unioni tra gay e poi ci scandalizziamo se in una coppia c’è una grande differenza di età. E succede solo con me”.

Giovane o meno, sembra che la Belcastro sia riuscita a far mettere la testa apposto all’artista: “Prima di incontrare Lucya ero abituato a correre da solo. Ora ho capito che se vuoi far durare una storia devi imparare a guardare nella stessa direzione. Prima mi chiudevo in me stesso e trascuravo la persona che avevo di fianco. Oggi non lo faccio più. O almeno ci provo”.

Farnesi: “Prima di incontrare Lucya ero incline al tradimento”

Roberto Farnesi si lascia andare anche a confessioni più intime, relative alla gelosia e alla sua vita prima di incontrare Lucya: “Si arrabbia anche se dal divano di casa nostra faccio un commento su una ragazza che vedo in televisione. Quando siamo insieme però non ci provo nemmeno a guardare le altre o a fare la battutina. La sua gelosia mi lusinga. Prima lo ero tanto anche io, forse perché ero più incline al tradimento e pensavo lo fossero anche le mie compagne. Ora ho imparato a fidarmi”.