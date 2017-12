0 CONDIVISI Condividi Tweet

Raoul Bova e la sua separazione, la figlia Luna, le domeniche a casa e il sogno di una famiglia allargata: si è parlato di questo e molto altro nell’ultima intervista a Rocio Munoz Morales di Vanity Fair. La modella lotta con tutte le sue forze contro gli stereotipi: bella non vuol dire stupida o senza talento ed è proprio questo il messaggio che vuole far passare della sua immagine. Lo dice proprio a proposito del caso Weinstein: “Bella, giovane e straniera si traduce presto in superficiale, facile, disposta a tutto pur di recitare. Ma me la sono data a gambe ogni volta che ho sentito un’aria strana“.

Rocio parla della separazione di Raoul Bova: “È stato un periodo difficile”

La separazione del compagno è stata dura da affrontare, anche se ormai il matrimonio dell’attore era finito da molto prima che loro si mettessero insieme. La faccenda ha portato Raoul Bova in lacrime da Maurizio Costanzo: “Le separazioni sono difficili per qualunque coppia. All’inizio faceva più notizia parlare male e basta, invece di raccontare la cosa più semplice: che le esistenze a volte cambiano direzione e non possiamo farci nulla. Quanto a me: io sono una che frequenta tintorie e Disney store. E che ha smesso di leggere quel che i giornali ipotizzano senza sapere come vanno le domeniche in casa“.

Com’è la domenica di Rocio e Raoul? Come quella di tutte le famiglie, a base di relax e divertimento: “Mettiamo la musica, cuciniamo, ci buttiamo a terra e giochiamo con la piccola. Ci piace la siesta, il pomeriggio: stare sotto le coperte a leggere, dormire abbracciati tipo contorsionisti felici. Spesso, quando vogliamo sentirci liberi di non pensare, ci guardiamo: ‘Oggi facciamo domenica?“.

Intervista a Rocio Munoz Morales: “Desidero una famiglia allargata”

Sembra che a Rocio Munoz Morales non manchi niente, ma in realtà c’è ancora un desiderio per lei: “Che si realizzi quello di una famiglia allargata dove amore e rispetto siano le parole più importanti per tutti. Dove potere stare finalmente uniti e in equilibrio dentro la vita di un padre, con normalità e affetto“.