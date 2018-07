45 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista a Sabrina Salerno rilasciata a La Verità, vengono fuori particolari dolorosi del suo passato che mai erano stati svelati in precedenza. Proprio come le numerose star di Hollywood cadute nelle grinfie di Harvey Weinstein, anche lei ha subito molestie da parte di uomini di potere.

Intervista a Sabrina Salerno: “Sono stata manipolata e molestata”

L’icona degli anni ’80 e ’90 racconta la sua drammatica esperienza: “Ovunque ci sono uomini di potere, la donna è ritenuta il s*sso fragile, invece è fortissimo. C’è anche la violenza mentale e psicologica per indurti a fare qualcosa. In certi anni, a ogni donna è capitato di trovarsi in queste situazioni. Anche a me è capitato, diverse volte. Ho tirato qualche schiaffone, mi ribellavo come una tigre. Quando non l’ho fatto, ho subito i comportamenti di una persona manipolatrice. […] Ipocriti le denunce con anni di ritardo? Non si può generalizzare, ogni donna è diversa. Come anche gli uomini. Ora, prima di attuare certi comportamenti, ci si pensa tre volte perché se parte una denuncia qualcosa succede. E mi sembra più che giusto“.

Sabrina Salerno, comunque, è una donna forte e determinata ed è proprio questo che le ha permesso di uscire dal tunnel: “Era un importante manager dello spettacolo ora scomparso, motivo per cui non ha senso parlarne. Avevo 17 anni, sono arrivata al bordo della follia. Depressione, autolesionismo, inseguire uomini sbagliati, chimere e falsi dei. Ho vissuto borderline, perso delle possibilità e anche qualche miliardo di lire. Poi poco alla volta sono riuscita a liberarmi di questo truffatore. Ho rielaborato il dolore e la rabbia. Aiutata dagli avvocati sono tornata a galla“.

La Salerno oggi: la sua vita tra l’Italia e l’estero

Sabrina Salerno a 50 anni ha ancora energia da vendere. La cantante, infatti, tiene ancora tour sparsi per l’Europa: “Qui in Italia non ci sono grandi produzioni. In Francia partecipo a un circuito di concerti e show che dura da dieci anni e ho venduto 3 milioni di biglietti. Ho date chiuse fino al 2019. Sono l’unica straniera, anche se canto in francese, mia seconda lingua“.