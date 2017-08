0 CONDIVISI Condividi Tweet

Siamo abituati a leggere i suoi post al vetriolo su Facebook e a vederla tagliente e combattiva sul piccolo schermo ma da una recente intervista a Selvaggia Lucarelli trapela tutt’altro. Donna di carattere sì, ma amorevole e cosciente nel riconoscere i suoi sbagli, segno di umiltà e rispetto. A svelare questo lato della Lucarelli è il settimanale Diva e Donna.

Intervista a Selvaggia Lucarelli: “Avrei dovuto mostrare più gratitudine a Simona Ventura”

La Lucarelli è molto seguita e ammirata sui social network ma, dall’altro lato, la sua personalità spesso tende a porla in contrasto con chi la incrocia sul suo cammino. Un esempio? Asia Argento, Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e non solo: “Mi ha deluso molto Platinette. La considero molto intelligente. A Ballando con le stelle ha cercato la rissa gratuita con me. Io faccio battute taglienti, ma non vado mai sul personale”.

Alcuni screzi sono arrivati a un punto di non ritorno, come quelli che hanno visto protagoniste Alba Parietti e Antonella Mosetti: “Le ho portate entrambe in tribunale, le uniche due che ho querelato. Sono pericolosi i personaggi che tramontano e hanno paura dell’oblio. Non hanno nulla da perdere”. Con alcuni, però, la blogger ammette di aver commesso errori. Tra questi, Fabrizio Frizzi e la conduttrice di Surviving Africa, Simona Ventura: “Con Fabrizio Frizzi ho sbagliato. La battuta sulla prostata potevo risparmiarmela. Mi ha scritto una mail così addolorata. Penso anche a certe mie critiche su Simona Ventura. Le dovevo un po’ di gratitudine. Era stata la prima a chiamarmi in tv per l’Isola“.

La Lucarelli parla della sua relazione col compagno Lorenzo Biagiarelli

La firma de Il Fatto Quotidiano ha anche momenti di pace che ama spendere col suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, di 15 anni più giovane: “Lorenzo è una persona solare. Con lui ho finito di patire. L’uomo meno contorto che abbia mai conosciuto. Non ha nessuna paura di amare. Non fugge dai sentimenti. Ho provato a scoraggiarlo. Neanche tanto. Non volevo passare per la quarantenne che va a caccia di toy boy. Niente da fare. Abbiamo mille cose in comune. Ridiamo delle stesse cose. La stessa ironia. Non come le soubrette dei calciatori che dicono: ‘Lo amo perché mi fa ridere’. ‘Quando tira fuori la carta di credito’, aggiungo io“.