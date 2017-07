1 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista a Simona Ventura, condotta da Alfonso Signorini durante il programma in seconda serata #Estate, sono venute fuori un bel po’ di dichiarazioni interessanti da parte della conduttrice. Si è parlato di matrimonio, carriera, chirurgia e psicoterapia. La conduttrice ha anche espresso la sua opinione riguardo la relazione tra Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino: “Credo sia ancora innamorata di lui, tutti subiscono un po’ il fascino del ballerino”.

Intervista a Simona Ventura: “Oggi dico basta alla chirurgia ma andrei volentieri dallo psicologo”

Nonostante la conduzione di Selfie Le Cose Cambiano, la Ventura dice basta a ritocchini e co.: “Oggi io dico no alla chirurgia estetica ma andrei volentieri dal professor Giorgio Nardone, psicologo bravissimo. Ne avremmo bisogno tutti”.

Sul fronte sentimentale, SuperSimo sembra felice ed appagata, ma niente matrimonio: “Gerò (Carraro, ndr) è l’uomo della mia vita, ha un grande fascino. Con lui le mie cose sono cambiate, eccome se sono cambiate, grazie a Dio. Con il matrimonio ho già dato. Non è vero che il prossimo anno mi sposo, come scrivono. Noi stiamo bene così e sono terrorizzata all’idea di iniziare a pensare a chi devo invitare e a tutte le noie del matrimonio”. E dei figli, cosa dice? “Il tempo passa e me ne accorgo dai miei figli che crescono. Giacomo è ancora un bambinone, Niccolò negli ultimi due anni si è trasformato tra dieta e calcio. Caterina, invece, è una bambina d’altri tempi, è speciale. È arrivata in un momento fantastico, mi ha aiutata a uscire da tutto quello che ho sofferto“.



Simona Ventura donna forte ed indipendente: “Niente compromessi per lavoro”



In un’altra recente intervista a Intimità, la Ventura ha parlato anche del suo lavoro e del suo percorso professionale: “Sono orgogliosa di non dover dire grazie a nessuno, né dal punto di vista politico né sotto altri aspetti. Non sono mai dovuta scendere a compromessi. Sono consapevole che se avessi scelto strade più facili, forse avrei avuto meno complicazioni, ma non sarei stata più io”.