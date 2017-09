28 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista ad Angelina Jolie da parte del Sunday Telegraph, traspare tutta la sofferenza della donna per gli avvenimenti dell’ultimo anno. L’ex Lara Croft, eroina del videogioco Tomb Raider, ha dichiarato di non amare la sua situazione attuale da single derivante dalla rottura con Brad Pitt. Ad aggiungersi a questo bel carico da novanta, poi, ci sono i problemi di salute che la donna ha dovuto fronteggiare dal 2013 ad oggi.

Intervista ad Angelina Jolie: “Essere single non è una cosa che volevo”

È un vero sfogo quello della Jolie, che confessa: “Non mi piace essere single. Non è una cosa che volevo e non c’è niente di bello nell’esserlo. E’ difficile“. E se a dirlo è lei, donna forte e coraggiosa, allora c’è da crederci.

La Jolie ha ammesso che quest’ultimo anno è stato sfiancante, complice anche la fine del matrimonio con Brad Pitt: “Non è un anno facile dal punto di vista emotivo. Ho avuto anche altri problemi di salute. La mia salute è qualcosa che devo monitorare“. Già nel 2013 la donna si è sottoposto ad una mastectomia preventiva e nel 2015 ha rimosso le ovaie per evitare la comparsa di eventuali tumori. Come se non bastasse, nel 2016 è stata vittima della paralisi di Bell, che le ha provocato danni ai nervi facciali: “Mi sento come se il mio corpo sia stato colpito, ma cerco di sorridere quanto più possibile. A volte tendiamo ad essere molto stressati al punto che anche i nostri figli subiscono e sentono questo stress quando avrebbero bisogno di sentire solo tranquillità”.

Angelina Jolie incontra Brad Pitt in segreto

Il divorzio Brad Pitt Angelina Jolie sembrava procedere verso l’epilogo ma ad un certo punto l’attrice ha deciso di bloccare le pratiche per dare una seconda chance al marito. Un’ulteriore conferma arriva da Ian Halperin, autore del documentario sul divorzio dei due divi. Pare, infatti, che la coppia si sia rivista in gran segreto per tentare una riconciliazione tra toni pacati e timide dimostrazioni dei propri sentimenti.